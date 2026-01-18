El Racing de Santander tira la bomba en LaLiga Hypermotion: el Castellón beneficiado, Las Palmas perjudicada y el Deportivo de La Coruña al acecho

El triunfo de los de José Alberto por 4-1 ante los de Luis García ha posibilitado que en Castalia duerman en puestos de ascenso directo. Los gallegos podrían regresar al segundo puesto el próximo fin de semana

La jornada 22 parece que es la de la confirmación que LaLiga Hypermotion debería de cambiar su nombre a la Liga Hypertensión. La Segunda división ha vivido este fin de semana una auténtica montaña rusa de emociones con dos partidos de rivales directos por el ascenso a Primera como son el Almería ante el Deportivo de La Coruña de este pasado sábado y el Racing de Santander ante Las Palmas de este domingo.

Mientras los favoritos se peleaban entre ellos, el Castellón ha entrado en los puestos de privilegio como el que no quiere la cosa y con la segunda vuelta arrancada ha presentado sus credenciales para el ascenso a Primera.

El Racing de Santander le da la mano al Castellón y castiga a Las Palmas

Este domingo desde las 16:15 horas se ha disputado uno de los partidos más interesantes que se pueden vivir ahora mismo en LaLiga Hypermotion ya que se enfrentaban el Racing de Santander ante Las Palmas, es decir, el primero ante el segundo clasificado.

A nivel de estadísticas se enfrentaban el equipo más goleador de la categoría, privilegio que corresponde a los cántabros y el menos goleado como es el caso de los canarios. El encuentro terminó con una contundente goleada del Racing de Santander ante Las Palmas por 4-1 que tuvo un triple efecto para la clasificación.

En primer lugar el Racing de Santander se afianza en el liderato después de varias jornadas sin conocer el triunfo y deja al segundo a tres puntos. El segundo era hasta hoy mismo Las Palmas pero los cuatro goles encajados ante el Racing de Santander han provocado que su diferencia de goles haya pasado a ser de +10 y de este modo ha permitido que el Castellón se suba a la segunda plaza y por tanto a puesto de ascenso directo a Primera. Los de Pablo Hernández sacaron los tres puntos el pasado viernes ante el Leganés tras vencer en Castalia por 2-0.

El Deportivo de La Coruña se mantiene agazapado en el play off de ascenso directo

Si Las Palmas, a falta de lo que haga el Cádiz ante el Albacete, es uno de los mayores perjudicados de la jornada 22 de LaLiga Hypermotion, el Deportivo de La Coruña (junto al Castellón) es uno de los grandes beneficiados. Los de Antonio Hidalgo fueron protagonistas en el duelo directo ante el Almería y se llevaron los tres puntos en el UD Almería Stadium en otra gran noche de Yeremay Hernández.

Los invitados a la fiesta del ascenso a Primera

Por tanto, la fiesta del ascenso a Primera sigue estando muy animada y a la pista de baile se ha sumado un invitado inesperado como el Castellón aunque los orelluts llevaban tiempo llamando a la puerta para pasar. La 'obligación' de pelear por el ascenso a Primera la tiene Racing de Santander, Las Palmas, Almería, Cádiz e incluso el Deportivo de La Coruña a pesar de que hace dos años jugaban en Primera RFEF.

El Castellón, sin presión, puede ser un rival muy peligroso y convertirse en el 'Mirandés' de esta temporada y por lo tanto en la sorpresa de Segunda división. En la jornada 23 solo habrá un enfrentamiento directo y tendrá nuevamente como protagonista al Racing de Santander visitando Riazor para medirse al Deportivo de La Coruña.