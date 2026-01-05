El Castellón y Pablo Hernández siguen sorprendiendo a LaLiga Hypermotion

El cuadro orelluts sumó un nuevo triunfo ante el Huesca y seguiría siendo líder de una clasificación virtual desde que llegó el ex futbolista en sustitución de Johan Plat

El Castellón parece que va en serio en esta Segunda división. Con el triunfo de este pasado fin de semana ante el Huesca, el Castellón terminó la jornada 20 de LaLiga Hypermotion en cuarta posición con 34 puntos y por delante del Deportivo de La Coruña, uno te los favoritos al ascenso a Primera esta temporada.

El Castellón decidió el pasado mes de septiembre despedir a Johan Plat. Haralabos Voulgaris decidió en un primer momento colocar a Pablo Hernández, que en ese momento dirigía al filial orelluts, como entrenador interino. Con el paso de las jornadas, Pablo Hernández se ganó el ser el entrenador del Castellón hasta el final de la presente temporada y los números siguen dándole la razón.

El giro del Castellón desde la llegada de Pablo Hernández

Cuando Pablo Hernández tomó los mandos del Castellón, el cuadro orelluts estaba metido en puestos de descenso con solo dos puntos en las cinco primeras jornadas. Fue entonces, con el aterrizaje del que fuese futbolista de Valencia o el propio Castellón, cuando el conjunto de Castalia vivió un giro de 180 grados en su rendimiento.

Pablo Hernández ya suma 10 jornadas al frente del Castellón y en ese periodo, los albinegros son el mejor equipo de LaLiga Hypermotion con 32 puntos de 45 posibles. El Castellón supera a Almería, Las Palmas, Ceuta y Racing de Santander. En cuanto a los goles, el Castellón empata con Almería y Racing de Santander con 28 dianas a favor y una diferencia de goles de +13.

El Castellón solo piensa en ganar

Pablo Hernández, después de contundente triunfo ante el Huesca por 4-1, dejó claro que su equipo sale a ganar en todos los encuentros sea quien sea el rival que tiene por delante: "Nuestra identidad es ir a ganar todos los partidos. Nunca nos conformamos con el empate", declaró. Además, Pablo Hernández dejó claro los castellonenses querían empezar el 2026 con buen pie: "Era importante para nosotros empezar sumando de tres".

El 'sencillo' mes de enero del Castellón

El Castellón saldó con victoria su primer partido del recién estrenado 2026 y si nos atenemos al calendario que tienen los de Pablo Hernández en enero, se podría decir que este es relativamente favorable. El Castellón cerrará la primera vuelta ante el Granada en el Nuevo Los Cármenes y con los andaluces más cansados por tener que disputar Copa del Rey este próximo martes.

Seguidamente, en la jornada 22, el Castellón recibirá al Leganés, que aunque ya ha firmado su primera victoria con Igor Oca, está aún adaptándose al técnico vasco. Por último, el Castellón visitará el Ibercaja Estadio para medirse a un Real Zaragoza que vuelve a despertar ciertas dudas.