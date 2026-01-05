El tropiezo de Deportivo de La Coruña y Racing de Santander da alas a Castellón, Ceuta y Las Palmas

LaLiga Hypermotion volvió a vivir otro fin de semana donde dos de los favoritos al ascenso a Primera pincharon. Los de José Alberto empataron ante el Real Valladolid, al igual que sucedió con los de Antonio Hidalgo ante el Cádiz

Esta Segunda división no hay quien la entienda y cada fin de semana me reafirmo, sentimiento que tendrán muchos aficionados al fútbol de plata en España. Este pasado fin de semana volvía el fútbol de LaLiga Hypermotion con la primera jornada de 2026, la 20 del campeonato liguero.

La jornada arrancaba con el Racing de Santander líder con 37 puntos seguido por Las Palmas con 34 y el Deportivo de La Coruña con 32. Los gallegos estaban igualados con el Almería y por detrás venían Castellón (31), Cádiz (30) y ya fuera del play off de ascenso a Primera, el Sporting de Gijón, también con 30.

El Racing de Santander pincha otra vez con el Real Valladolid

El Racing de Santander fue el primero de los equipos metidos en puestos de ascenso a Primera que 'saltó al ruedo' en la jornada 20 de LaLiga Hypermotion. Los de José Alberto, que no están siendo demasiado brillantes con los equipos de la zona baja, visitaban el José Zorrilla para medirse al Real Valladolid del recién estrenado Tevenet.

El técnico sevillano ya avisó en la previa que quería un Valladolid valiente pero no kamikaze. Dicho y hecho, el Real Valladolid le sacó un buen punto al Racing de Santander que dejaba a los cántabros a merced de sus perseguidores, Las Palmas.

El Almería se reencuentra con la victoria en el derbi ante el Granada

El Almería vivió un duelo de goles ante el Granada y los de Rubi no podían permitirse volver a tropezar tras terminar el 2025 con dos derrotas consecutivas. La mejor pegada del Almería le permitió ganar por 3-2 a un Granada que de paso, se vuelve a meter en problemas con Pacheta a la cabeza. Este triunfo colocaba a los de Rubi en puestos de ascenso directo de manera momentánea y a la espera de lo que hiciese Las Palmas el domingo.

Las Palmas supera al frío y al Real Zaragoza

En el caso del Las Palmas, los de Luis García volvieron a encomendarse a un Jesé Rodríguez que está de dulce y que volvió a marcar con el cuadro canario. En un Ibercaja Estadio helado por las bajas temperaturas, Las Palmas se impuso por 1-2 ante el Real Zaragoza y aprieta de ese modo aún más, el primer puesto de LaLiga Hypermotion. Los canarios no desaprovecharon el tropiezo del Racing de Santander.

El Deportivo de La Coruña pincha ante el Cádiz y Castellón y Ceuta aceleran

Deportivo de La Coruña y Cádiz vivían uno de los partidos más interesantes este pasado domingo desde las 21:00 horas y con Riazor como escenario. Los gallegos se adelantaron a los pocos minutos, el Cádiz empató pero los de Antonio Hidalgo volvieron a ponerse por delante.

A poco del final, Tabatadze puso el definitivo 2-2 y de paso hizo que el Deportivo de La Coruña firmase su cuarto partido consecutivo sin ganar y sumando solo un punto de 12 posibles. Con estos resultados el Deportivo de La Coruña se queda aún más lejos de los puestos de ascenso directo.

Pero además de Las Palmas, uno de los grandes beneficiados de esta jornada 20 de LaLiga Hypermotion es el Castellón de Pablo Hernández, que venció con contundencia al Huesca y ha sumado 19 puntos de los últimos 24 en juego con solo una derrota. El Castellón termina la fecha 20 en cuarta posición con 34 puntos.

Pero el último invitado en llegar y no menos importante es el Ceuta, que sin hacer ruido y tras vencer en el Alfonso Murube al Andorra de Carles Manso, dejó fuera al Cádiz de los puestos de play off de ascenso a Primera. Por tanto, me vuelvo a reafirmar en que esta Segunda división no hay quien la entienda y bendita locura la de LaLiga Hypermotion.