Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras el triunfo de Las Palmas y el tropiezo del Deportivo de La Coruña

Este domingo hubo un total de cinco partidos en LaLiga Hypermotion durante el trascurso de la jornada 20. Se enfrentaron Sporting de Gijón y Málaga, Ceuta y Andorra, Albacete y Leganés, Real Zaragoza y las Palmas, Deportivo de La Coruña y Cádiz

Sporting de Gijón 1-3 Málaga

El Málaga superó al Sporting en el primer duelo para ambos equipos en 2026 con un triunfo (1-3) en El Molinón marcado por la pegada de los visitantes en los momentos claves del partido. El encuentro tuvo un comienzo en el que ambos equipos sumaron sus primeras ocasiones de peligro bajo control del balón local y posteriormente se vio un paso adelante del Málaga que sí logró traducir en gol.

Ceuta 2-1 Andorra

El Ceuta ha continuado este nuevo año con su idilio en Segunda al sumar otra nueva victoria en casa frente al Andorra, lo que eleva a seis sus jornadas sin perder en un partido con emoción hasta el final por lo ajustado del marcador, que deja a los ceutíes entre los mejores de la categoría.

Albacete 1-3 Leganés

El Leganés se reencontró este domingo con la victoria tras cinco jornadas sin ganar y salió de los puestos de descenso de LaLiga Hypermotion tras imponerse por 1-3 en el Carlos Belmonte a un Albacete que estrelló cuatro balones en los palos. Albacete y Leganés necesitaban una victoria para empezar el año con optimismo y no pensar en la palabra descenso. Los blancos habían ganado uno de sus cinco últimos partidos y el cuadro madrileño ninguno de ese mismo tramo liguero.

Real Zaragoza 1-2 Las Palmas

Las Palmas se llevó este domingo la victoria por 1-2 ante el Zaragoza en un encuentro marcado por el frío que atenazó el Ibercaja Estadio y la variabilidad de un encuentro que podría haberse decantado por cualquiera de los dos contendientes. Los aragoneses necesitaban recuperar el brío para salir del pozo, pues dos empates y una derrota era su bagaje en las tres jornadas anteriores, resultados que, a pesar de la mejoría en juego y actitud, empañaban y limitaban su reacción para dejar los puestos de descenso.

Deportivo de La Coruña 2-2 Cádiz

Deportivo de La Coruña y Cádiz vivieron un intenso duelo en Riazor para cerrar los partidos del domingo. Se adelantaron los gallegos a los 7 minutos con un tanto de David Mella. Empató Jorge Moreno en el 22 pero el Cádiz pudo disfrutar poco de su ventaja ya que Diego Villares hizo el 2-1 en el 25 con el que se llegó al descanso. El Cádiz apretó en el segundo tiempo y fue Tabatadze el que empató en el 86 cuando los gallegos ya firmaban los tres puntos en casa.

Resultados actualizados de LaLiga Hypermotion

Clasificación actualizada de LaLiga Hypermotion