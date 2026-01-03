Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras el triunfo del Almería y el tropiezo del Racing de Santander

La jornada 20 de LaLiga Hypermotion estuvo cargada este sábado de partidos. Se enfrentaron Cultural Leonesa y Sanse, Almería y Granada, Castellón y Huesca, Real Valladolid y Racing de Santander, además del Córdoba ante el Burgos

Este sábado la jornada 20 de LaLiga Hypermotion tuvo cinco encuentros que se sumaron al de este pasado viernes con el Eibar y el Mirandés con resultado final de 2-1. Este sábado se midieron Cultural Leonesa y Sanse, Almería y Granada, Castellón y Huesca, Real Valladolid y Racing de Santander, además del Córdoba ante el Burgos.

Cultural Leonesa 1-1 Sanse

La Real Sociedad B dominó durante tres cuartas partes del encuentro a una Cultural Leonesa que, por momentos, estuvo a su merced, pero acabó chocando con la magia e inspiración del brasileño Lucas Ribeiro, que revolucionó a su equipo para permitirle salvar la igualada 1-1.

Almería 3-2 Granada

El Almería abrió 2026 con una victoria, tras dos derrotas consecutivas, ante el Granada (3-2), al que ganó en la segunda parte tras un inicio intenso con eficacia en los momentos clave, con fases de dominio rival y que encontró en Leo Baptistao a su principal argumento ofensivo, decisivo en el desarrollo del choque.

Castellón 4-1 Huesca

El Castellón retomó la senda de la victoria tras la derrota encajada en la ultima jornada, al imponerse por 4-1 al Huesca, al que desarboló en una espectacular primera mitad en la que marcó sus tres goles y que supo mantener en la segunda, pese a estar en inferioridad numérica el ultimo cuarto de partido.

Real Valladolid 1-1 Racing de Santander

El nuevo técnico del Valladolid, Luis García Tevenet, debutó con un punto ante el líder de la clasificación, el Racing, en un partido que cambió tras el descanso, con una mayor mordiente ofensiva, pero que siempre estuvo muy abierto e igualado. Ya había comentado el propio Tevenet, nada más llegar, que quería un equipo valiente, pero no kamikaze, y con las ideas claras, con los pequeños matices que ha podido implementar en esta semana.

Córdoba 2-0 Burgos

El Córdoba comenzó 2026 con una victoria balsámica y convincente ante el Burgos (2-0) gracias a los tantos de Jacobo y Adri Fuentes, quienes certificaron la superioridad local en un encuentro dominado por los blanquiverdes de principio a fin. El choque arrancó con intensidad por parte del Córdoba, aunque fue el conjunto burgalés el que dio el primer aviso serio al cuarto de hora tras una pérdida defensiva que Curro aprovechó para obligar a Iker Álvarez a estirarse y desviar el balón a córner.

