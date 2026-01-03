Tevenet se deshace de un peso pesado del Real Valladolid

El cuadro pucelano informó este sábado de la salida de Javi Sánchez tras siete campañas en el José Zorrilla. Esta temporada apenas había participado en dos encuentros de Liga

El Real Valladolid vive este sábado desde las 18:30 una nueva etapa. Esta nueva etapa está marcada por la llegada al José Zorrilla de Luis García Tevenet, que tras la salida de Guillermo Almada rumbo al Real Oviedo y la interinidad del Sisinio González al frente del banquillo, debe asumir el reto, que no es poco, de devolver a Primera a los blanquivioletas. El nuevo Real Valladolid de Tevenet no lo tendrá sencillo ya que recibe en el José Zorrilla a todo un líder de LaLiga Hypermotion como el Racing de Santander.

El Real Valladolid ya no podrá contar ni ante el Racing de Santander ni en lo que resta de temporada con uno de los que era considerado un peso pesado dentro del vestuario por las temporadas que acumulaba. Hablamos de Javi Sánchez, del que el propio Real Valladolid ha informado este sábado de su rescisión de contrato. El escueto comunicado de la salida de Javi Sánchez decía lo siguiente: "Javi Sánchez no continuará en el Real Valladolid. La etapa del central madrileño como blanquivioleta, que comenzó en verano de 2019, finaliza después de 124 partidos oficiales".

Los números de Javi Sánchez en el Real Valladolid

Javi Sánchez llegó al Real Valladolid en el verano de 2019, primero como cedido desde el Real Madrid, con el que llegó a debutar en el primer equipo. Tras una temporada cedido en el Real Valladolid, el cuadro pucelano se hizo con sus servicios.

Ahí empezó una relación con los blanquivioletas que le llevó a disputar más de 120 encuentros oficiales tal y como destacó el comunicado pucelano. Su mejor temporada en lo que a participación se refiere fue la 2022/23 donde jugó un total de 32 encuentros y marcó un gol.

Esta temporada Javi Sánchez apenas estaba contando para Guillermo Almada y con un contrato que terminaba el próximo 30 de junio, parece que ambas partes han decidido llegar a un acuerdo para separar sus caminos tras varias temporadas.

La salida de Javi Sánchez abre posibilidades en el mercado de fichajes

Javi Sánchez deja ahora una ficha libre en el Real Valladolid y serán Tevenet, de la mano de Víctor Orta, quienes tendrán que buscar refuerzos en el mercado de fichajes de invierno.

Sobre ese mercado, Luis García Tevenet habló en la previa del duelo ante el Racing de Santander. "Vamos hablando. La parcela de la dirección deportiva saben de las necesidades del equipo. Víctor es la persona que está capacitada y está encargada de llevarlo adelante", declaró el técnico del cuadro pucelano.