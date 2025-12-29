Tevenet asume el primer problema del Real Valladolid

El nuevo técnico del cuadro pucelano fue presentado este lunes y dejó claro que hasta que no meta el "bisturí" no sabe lo que se encontrará. Sobre la falta de gol apostó por "mejorar los números en la efectividad a través de trabajo colectivo e individual"

Poco podrían presagiar hace algunas semanas que el Real Valladolid, tras caer ante el Andorra por 0-1 en el José Zorrilla y con el público pidiendo la salida de Guillermo Almada, llegaría al final de 2025 con un nuevo entrenador en la vuelta al trabajo.

Parecía claro que el Real Valladolid tenía plena confianza en Guillermo Almada pero entonces apareció el Real Oviedo, el despido de Luis Carrión y el interés en el técnico uruguayo. Todo se precipitó, el Real Valladolid dejó claro que no quería a Guillermo Almada y mientras Sisinio González tomaba los mandos de manera provisional, se trabajaba en la contratación del nuevo entrenador.

Tevenet, el nuevo entrenador del Real Valladolid

Así se llego hasta que el Real Valladolid anunció el pasado 23 de diciembre la llegada de Luis García Tevenet, ex futbolista de equipos como el Sevilla y que ne su última etapa en los banquillos había estado de segundo con Davide Ancelotti en Botafogo. Este lunes llegó el momento de presentar a Tevenet y ver qué ideas tiene el técnico sevillano sobre un Valladolid que duodécimo y está a seis puntos de los puestos de play off de ascenso.

Otro de los problemas del Real Valladolid es la alarmante falta de gol. Los de, ahora sí, Tevenet, son el quinto equipo (empatado con la Cultural Leonesa y el Cádiz) que menos goles han marcado (20) en lo que va de temporada en LaLiga Hypermotion. Por debajo solo están Mirandés (19), Huesca (18), Leganés (17) y Real Zaragoza (16).

Sobre este problema fue cuestionado este lunes Tevenet en su presentación y asumió que la solución pasa por el trabajo individual y de grupo: "Es cuestión de mejorar los números en la efectividad a través de trabajo colectivo e individual, viendo donde está la mejora, donde podemos hacer más daño y siendo más eficientes. Hablamos de las rachas de los delanteros, pero eso también se trabaja en el día a día en cada entrenamiento".

El nuevo Real Valladolid de Tevenet

Tevenet apostó por un Real Valladolid valiente pero sin volverse loco en el ataque y sabiendo defender en bloque bajo cuando los partidos lo requieran: "Quiero que sea un equipo valiente, pero no que sea un kamikaze. Un equipo valiente tiene que defender bien y habrá momentos en los partidos que tengamos que defender en bloque bajo porque el rival te exige y ser valientes para defender esos momentos. Cada vez que un entrenador usa la palabra valiente, todos asimilamos que es atacar, atacar y atacar... no, valiente es que el futbolista se atreva a hacer cosas que se desinhiba, valiente es ir fuerte a un duelo, si después jugamos bien, tenemos la pelotita en campo contrario y ganamos 3-0, nos iremos todos contentos a casa y siendo muy valientes".

Insistió Tevenet sobre esa valentía pero de manera comedida: "No veo a un Real Valladolid timorato en casa y no lo quiero, después también el rival juega; si vamos a presionar arriba y nos cogen cinco veces la espalda, igual tenemos que dar un paso atrás ¿o vamos a seguir matándonos?; si hay un plan de partido y no sale, tenemos que tener alternativas para solucionarlo y ahí es donde está la riqueza táctica de un equipo y su entrenador. es verdad que en cuatro días va a ser complicado pero trataremos de matizar ciertas cosas que queremos. Pero no confundamos ser valientes a ir sin escudo y con un hacha o un cuchillo pequeño en la mano".

El trabajo de Tevenet con la plantilla

Por último, Tevenet habló de que aún tenía que ponerse delante de la plantilla para ver en qué podía mejorar: "Hay una plantilla joven que me gusta y me atrae, pero hasta que no meta el bisturí, no sé qué me voy a encontrar. La idea la tengo y ahora hay que adaptarse lo máximo posible al individuo y al colectivo, pero creo que hay mimbres suficientes para dar un salto de calidad y sacar rendimiento y mucho provecho a esta plantilla".