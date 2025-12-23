Víctor Orta ya tiene nuevo entrenador en el Real Valladolid: Luis Tevenet, elegido

El Real Valladolid anuncia de manera oficial la contratación de Luis García Tevenet como nuevo entrenador con el objetivo ansiado de volver a Primera División

El Real Valladolid ya tiene nuevo responsable para dirigir al equipo en un momento clave de la temporada. El club blanquivioleta ha hecho oficial la incorporación de Luis García Tevenet como entrenador hasta el final del curso, con una cláusula que contempla la continuidad automática en caso de lograr el ansiado ascenso a Primera División. Con este anuncio se pone fin a varios días de incertidumbre tras la salida de Guillermo Almada, quien recientemente puso rumbo al Real Oviedo.

Un relevo necesario tras una semana agitada

La marcha del técnico uruguayo generó un escenario convulso en Zorrilla, con múltiples nombres sobre la mesa para ocupar el banquillo. Finalmente, la dirección deportiva se decantó por un perfil con amplio recorrido en el fútbol español y un profundo conocimiento del trabajo con filiales y jóvenes talentos. Tal y como se venía anticipando en los últimos días, el elegido ha sido Tevenet, un entrenador con experiencia variada y una carrera marcada por la constancia.

Trayectoria extensa y perfil formador

A sus 51 años, el técnico sevillano acumula una dilatada trayectoria en los banquillos. Inició su camino como primer entrenador en la temporada 2008-2009 al frente del Orihuela CF, para después pasar por clubes como Jerez Industrial, San Roque de Lepe, UCAM Murcia, FC Cartagena, Hércules CF y Sevilla Atlético. También dirigió al SD Huesca, con el que logró un histórico ascenso a Segunda División, aunque su etapa en la categoría de plata fue breve.

Además, Tevenet ha desempeñado funciones como segundo entrenador y asistente, colaborando con técnicos de primer nivel. Su trabajo más reciente le llevó a ser ayudante de Diego Simeone en el Atlético de Madrid, tras firmar dos ascensos consecutivos con el Atlético de Madrid B, desde Tercera RFEF hasta Primera RFEF. Posteriormente, emprendió una experiencia internacional en Brasil, formando parte del cuerpo técnico del Botafogo junto a Davide Ancelotti.

Un regreso a los banquillos como primer técnico

Tras resolver su vinculación con el club brasileño, Tevenet vuelve a asumir el rol de primer entrenador para afrontar uno de los desafíos más exigentes de su carrera. En total, suma 423 partidos dirigidos como técnico principal, un bagaje que respalda su capacidad para manejar situaciones complejas y proyectos de presión competitiva.

Su propuesta futbolística se caracteriza por sistemas como el 4-3-3 y el 4-2-3-1, con una clara vocación ofensiva. En sus etapas anteriores, sus equipos destacaron por ser valientes, intensos y con alto registro goleador, una identidad que ahora buscará trasladar al conjunto vallisoletano.

Primer objetivo: levantar al equipo

El nuevo entrenador tendrá poco margen de maniobra. El equipo regresará al trabajo el 29 de diciembre, con la mirada puesta en el próximo compromiso liguero ante el Racing, fijado para el 3 de enero. Su misión inmediata será recuperar la confianza y la moral de un vestuario golpeado por los resultados recientes, que han situado al Valladolid más cerca de la zona baja que de los puestos de ascenso.

Confianza total del club

Desde la entidad blanquivioleta confían en que Tevenet sea capaz de optimizar el rendimiento de la plantilla, especialmente en lo referente al desarrollo del talento joven, una de sus principales virtudes. El propio club ha destacado en su comunicado oficial que la llegada del técnico supone “un paso importante” tanto para la institución como para el entrenador.

Con este movimiento, el Real Valladolid apuesta por un perfil trabajador, con experiencia y hambre de éxito, para reconducir la temporada y mantener vivo el sueño del regreso a la élite del fútbol español.