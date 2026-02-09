Luis García Tevenet se jugará su puesto en el Real Valladolid la próxima jornada de LaLiga Hypermotion

El técnico sevillano vio como su equipo se llevaba este pasado domingo un duro correctivo ante el Castellón tras perder por 0-4. Según el diario AS, podría ser despedido si no saca un resultado positivo ante el Granada

El Real Valladolid no termina de arrancar desde que llegó Luis García Tevenet a su banquillo. Lo tuvo claro el Real Valladolid cuando Almada empezó sus contactos con el Real Oviedo que terminaron con el técnico uruguayo firmando por los carbayones. Curiosamente Almada fichó por el Real Valladolid cuando ya se empezaba a cuestionar su capacidad para devolver a los pucelanos a Primera tras el descenso del pasado curso. El Real Valladolid, tras varios días, se decantó por la llegada de Luis García Tevenet, que en su última experiencia en los banquillos había sido ayudante de Davide Ancelotti (ex ayudante a su vez de Carlo Ancelotti en el Real Madrid) en Botafogo.

Las cuentas no salen con Luis García Tevenet

Luis García Tevenet cogió al Real Valladolid en la jornada 20, después de que de forma interina, Sisi González dirigiese a los pucelanos ante el Eibar en Ipurua con derrota por un claro 3-0. En ese momento el Real Valladolid era undécimo con 24 puntos y a tres de los puestos de descenso en LaLiga Hypermotion.

Después de seis jornadas de Luis García Tevenet al frente del Real Valladolid, los de Pucela solo han sumado cuatro puntos de 18 posibles gracias a un triunfo (jornada 22 por 0-3 ante el Ceuta) y un empate (jornada 20 ante el Racing de Santander). Con estos números y con el resquemor aún de la derrota de este pasado domingo ante el Castellón por un claro 0-4, el Real Valladolid se ha quedado al borde de los puestos de descenso con 28 puntos y a solo uno del Huesca que marca las posiciones que nadie quiere en Segunda división.

Luis García Tevenet se la juega en el Real Valladolid

Según ha apuntado este lunes el diario AS, el Real Valladolid tiene claro que Luis García Tevenet dirigirá al equipo ante el Granada el próximo fin de semana en un duelo que se antoja decisivo ya que en caso de derrota, los pucelanos caerían a puestos de descenso.

Según el citado diario, el Real Valladolid ya está buscando con intensidad un nuevo entrenador que sería el cuarto de la campaña si se cuenta la interinidad de Sisi González. Solo podría salvarse Luis García Tevenet de ser despedido del Real Valladolid en caso de derrota ante el Granada si la dirección deportiva que comanda Víctor Orta no ha sido capaz de encontrar un sustituto para la fecha.

Tevenet solo piensa en trabajar con el Real Valladolid

Tras la dura derrota ante el Castellón, Tevenet fue cuestionado en rueda de prensa sobre si temía por su puesto en el banquillo. El técnico sevillano apostó por seguir trabajando día a día: "Yo estoy aquí para sumar y lo que pienso es en venir mañana con mis jugadores, analizar bien lo que ha pasado y seguir trabajando, no pienso en otra cosa". Además el técnico dejó claro que no había hablado con el presidente: "No he hablado con el presidente", declaró.

El técnico del Real Valladolid también comentó que es necesario cambiar la dinámica: "No hace falta, sabemos el mal momento en el que estamos y sabemos que tenemos que cambiar la dinámica, sabemos que tenemos que hacer más cosas, sabemos que el grupo está muy afectado y dolido y tenemos que intentar seguir trabajando. La realidad está ahí, no estamos bien, tenemos que mejorar mucho y en lo único que nos podemos basar es en venir mañana y seguir trabajando".