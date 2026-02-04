La dura sanción a un Víctor Orta que pide perdón y alerta de la situación del Real Valladolid

El director deportivo se vio envuelto el pasado fin de semana en una polémica tras ciertas recriminaciones al árbitro que impartió justicia entre pucelanos y el Córdoba

Víctor Orta fue protagonista el pasado fin de semana por algo muy diferente a lo que suele ser un director deportivo. Víctor Orta, que llegó el pasado verano al Real Valladolid tras salir con más pena que gloria del Sevilla, recaló en el José Zorrilla con vistas a devolver al equipo a Primera tras el fatídico descenso de la 2024/25. El director deportivo del Real Valladolid se enfrentó al árbitro que impartió justicia en la jornada 24 ante el Córdoba y le recriminó en el túnel de vestuarios lo siguiente: "Por tus decisiones dejas a 30 familias en paro".

La dura sanción a Víctor Orta tras los incidentes con el árbitro

El Comité de Disciplina de la RFEF ha dictado sentencia este miércoles con Víctor Orta y su incidente con el árbitro en el choque entre Córdoba y Real Valladolid. Víctor Orta tendrá que cumplir una sanción de seis partidos, dos por protestas al árbitro o a su equipo, y cuatro "por producirse con violencia leve" hacia los colegiados tras la finalización del encuentro ante el Córdoba.

Víctor Orta habrá pensado este miércoles que rectificar es de sabios y ha querido pedir perdón en la rueda de prensa en la que analizó el mercado de fichajes que ya concluyó y la situación del equipo pucelano: "Yo pido perdón, me equivoqué, no me tengo que dirigir al árbitro, sentí bastante frustración, llegó un momento en el que nos desbordamos por muchos motivos. Tampoco le falté al respeto, simplemente le hice un comentario con el que estuve desafortunado".

Sobre la acción que llevó a la ira a Víctor Orta, la expulsión de Juric, el director deportivo insistió en que fue un error arbitral: "No es ni falta, hemos alegado con pruebas videográficas, hemos pedido una reunión con el CTA. Creo que en el fútbol actual es imperdonable un error tan grosero, a lo mejor hace seis o siete años podía ser un error humano. Eso nos provoca una frustración muy alta".

El momento del Real Valladolid

Víctor Orta dejó claro que el momento del Real Valladolid no está siendo el mejor con solo un triunfo en los últimos cinco partidos y a solo tres puntos del descenso: "Tenemos que transformar esa preocupación en no miedo, en seguridad, en exigir, en demandar e, insisto, en dar todo de nosotros y un poquito más porque no nos está dando".

El director deportivo del José Zorrilla habló de competir mejor: "Competir mejor, ser capaces de levantarnos ante un golpe. Tenemos que analizar que lo que hacemos ahora no nos está sirviendo, a lo mejor es cultura competitiva, intentar minimizar nuestro índice de error, maximizar nuestro índice de acierto. Si tenemos una ocasión de gol, convertirla".

Por último, Víctor Orta se puso al frente de los que tienen que dar más, incluyéndose en la lista: "Tenemos que tener estabilidad, que puede ser el tiempo del nuevo entrenador, con el fin del mercado los que estamos vamos a estar hasta el final. No hay que dar la espalda a la realidad, tenemos que dar mucho más. Con lo que estamos dando no nos da, yo el primero como director deportivo".