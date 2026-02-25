Escribá se abre sobre la emotiva dedicatoria de Sergi Canós Tenés en el Real Valladolid: "Era un homenaje a su madre y me pareció un detalle muy bonito"

El técnico del cuadro pucelano habló en una extensa entrevista para el diario AS sobre su aterrizaje en el José Zorrilla y el gol del jugador cedido por el Valencia

El Real Valladolid se quedó el pasado fin de semana a escasos 10 minutos de reencontrarse con la victoria cinco jornadas después en las que había sido incapaz de sumar un solo punto. El Real Valladolid a pesar de todo sacó un punto importante como punto de partida en la llegada de Fran Escribá y en ese empate, el 1-2 de Sergi Canós Tenés estuvo cargado de sentimiento por su emotiva dedicatoria a su madre. Sobre este y otros aspectos, ha hablado Fran Escribá en una entrevista para el diario AS en la que analiza sus primeros días en el Real Valladolid.

La emotiva despedida de Sergi Canós Tenés para su madre

Fran Escribá fue cuestionado sobre el gol de Sergi Canós Tenés y especialmente su dedicatoria. El jugador cedido por el Valencia hasta el próximo 30 de junio no lo ha pasado nada bien en los últimos años tal y como confirmó el propio Fran Escribá: "Lo que vi es una persona muy sensible, que como dijo llevaba tres años muy duros y es eso. Aunque los veamos como futbolistas, son personas que tienen sus problemas, tienen sus dolores. Vi en él un tipo deseoso de sacar esto adelante". Escribá confesó que no conocía el dolor de Sergi Canós Tenés: "No, sinceramente, aunque sí es verdad que cuando cambió su apellido en la camiseta me llamó la atención y entonces me dijeron que era un homenaje a su madre y me pareció un detalle muy bonito".

El empuje de Sergi Canós Tenés durante la semana previa a su gol

Escribá también aclaró que en los entrenamientos previos del Real Valladolid, ya vio como Sergi Canós Tenés trataba de hacer cosas muy similares a las que después puso en práctica ante el Sporting de Gijón: "Sí, yo a Sergi lo conozco futbolísticamente, pero no he tenido ninguna relación anterior con él. Lo dije después del partido, durante la semana me pareció que levantaba la mano como queriendo decir que él estaba ahí, se entrenó muy bien, hizo mucho lo que hizo en el partido: buscar el disparo".

La sencilla y complicada receta para salvar al Real Valladolid

El Real Valladolid no consiguió salir de los puestos de descenso pero debido a la derrota del Huesca ante el Mirandés se quedó un punto más cerca de la posición 18. Escribá tiene una receta sencilla y al mismo tiempo complicada: "Algo tan básico como ganar partidos. Es lo mejor que podemos hacer. Estoy convencido de que lo vamos a conseguir, pero mi obsesión es ganar muchos partidos. No quiero limitarme a salvar al equipo. Ese brote verde que se vio el otro día, que a la gente le gustó el equipo, que estuvo unido. Nos quedan 15 partidos. Vamos a hacer malos partidos por el camino, yo no pienso en perder, pero la lógica dice que tienes que perder alguno, pero me niego a pensar que no vayamos a ganarlos todos. Debemos tener ambición y humildad para saber que cualquiera te gana, pero esa mezcla debe servir pasa saber que podemos ganar".

Precisamente el Huesca es el próximo rival del Real Valladolid y un triunfo ante los de Bolo supondría adelantarlos en la tabla. Escribá apuesta por los tres puntos en el José Zorrilla: "Es muy importante porque sería enlazar dos resultados positivos, hacer bueno el punto del otro día y hacerlo delante de nuestra afición, que ha sufrido mucho. El equipo fuera ha respondido mejor que en casa. Es fundamental para nosotros ganar el sábado para pasar al Huesca y estar cerca de otros equipos y tener la sensación de que entramos en el último tercio con la flecha hacia arriba".