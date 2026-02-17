Fran Escribá, nuevo entrenador del Real Valladolid, no llega solo al José Zorrilla

El técnico valenciano se convirtió en el relevo de Luis García Tevenet este pasado lunes de manera oficial y desde las 11 de este martes ya dirige al equipo blanquivioleta en su primera sesión

Fran Escribá ya ejerce de nuevo entrenador del Real Valladolid desde las 11 de este mismo martes cuando se ha puesto al frente del equipo pucelano en el entrenamiento programado.

El técnico valenciano era un secreto a voces que era la primera opción del Real Valladolid desde incluso antes que se oficializase la despedida de Luis García Tevenet el pasado domingo por la tarde. El Real Valladolid lleva casi tres días bastante ajetreados en lo que a movimientos en las oficinas del club se refiere. Todo lo hizo explotar la derrota del Real Valladolid ante el Granada por un contundente 5-1 que puso en el disparadero a Luis García Tevenet para que se terminase confirmando su despido el domingo.

Fran Escribá ya es nuevo entrenador del Real Valladolid

El Real Valladolid hizo oficial este pasado lunes por la noche la llegada de Fran Escribá como nuevo entrenador y firmando el valenciano hasta junio de 2027. En el comunicado del Real Valladolid para anunciar a Fran Escribá, se destacaron sus inicios junto a Quique Sánchez Flores y luego su carrera en solidario que se inició en el Elche: "Francisco Escribá Segura (Valencia, 03-05-1965) es el nuevo entrenador del Real Valladolid. El técnico y la entidad blanquivioleta han alcanzado un acuerdo hasta el 30 de junio de 2027. La trayectoria de Fran Escribá en los banquillos comenzó en la cantera del Valencia CF. En 2004 se convirtió en segundo de Quique Sánchez Flores, con quien logró una UEFA Europa League y una Supercopa de Europa. Fue en 2012 cuando inició su camino como primer entrenador en el Elche CF, donde estuvo en dos etapas y logró un ascenso a Primera.

En la máxima categoría del fútbol español estuvo nueve temporadas entre Elche CF, Getafe CF, Villarreal CF y RC Celta. Pero también cuenta con experiencia en Segunda, ya que, además del citado ascenso, dirigió en tres campañas al Real Zaragoza y al Granada CF. Ahora asume el reto de coger las riendas del Pucela, adonde llega para tratar de aportar su experiencia y enderezar el rumbo del conjunto blanquivioleta. El técnico dirigirá su primera sesión este martes, desde las 11.00 horas, en los Anexos a puerta abierta".

El equipo completo con el que Fran Escribá llega al Real Valladolid

La primera diferencia entre las llegadas de Tevenet y Fran Escribá al Real Valladolid radica en que el sevillano se adaptó al cuerpo técnico que le facilitaron los pucelanos y el valenciano llega acompañado de su propio segundo entrenador y un preparador físico.

Así, según informó Radio Marca Valladolid, Escribá llega al cuadro pucelano junto a David Generelo como segundo y Julen Masach como preparador físico. Este equipo que comanda Fran Escribá como entrenador del Real Valladolid, ya trabaja para cambiar la dinámica y para tratar de romper la racha de derrotas consecutivas (4) ante el Sporting de Gijón el próximo fin de semana. No parece el mejor escenario ya que los asturianos, que son novenos actualmente, suman dos triunfos consecutivos en El Molinón.