El Real Valladolid ya contacta con un nuevo entrenador tras el despido confirmado de Tevenet

El cuadro pucelano cayó este pasado sábado con estrépito ante los de Pacheta. Desde Radio Marca apuntan al nombre de Fran Escribá, ex de Granada, Real Zaragoza, Elche, Celta o Villarreal entre otros conjuntos. Desde el José Zorrilla se hizo oficial el despido de Tevenet en torno a las seis de la tarde.

El Real Valladolid y especialmente su entrenador, Luis García Tevenet, tenían este pasado sábado un partido a todo o nada. El técnico sevillano, que llegó en diciembre en sustitución de un Almada que dejó a los pucelanos en la estacada para firmar por el Real Oviedo, no ha conseguido dar con la tecla para remontar la situación en el José Zorrilla. Tevenet tomó los mandos del Real Valladolid en la jornada 20 después de que Sisi González estuviese interino frente al Eibar. En la 20, el Valladolid era undécimo y estaba con 24 a tres del descenso en LaLiga Hypermotion.

Los números de Tevenet apuntan al descenso en LaLiga Hypermotion

Luis García Tevenet, con la derrota de este pasado sábado ante el Granada por 5-1, ya sumó cuatro derrotas consecutivas y cayendo ante Castellón, Córdoba y Albacete con un total de 13 goles en contra y solo dos a favor. Además el Real Valladolid también perdió por 3-0 ante el Leganés y solo sumó un empate ante el Racing de Santander y un triunfo ante el Ceuta por 0-3. Con estos números y a falta de que el Huesca termine su encuentro ante el Ceuta, el Real Valladolid está en la posición número 18 con 28 puntos.

El nuevo entrenador del Real Valladolid tras el despido de Luis García Tevenet

Tal y como nos hicimos eco en ESTADIO Deportivo en la previa del duelo entre Granada y Real Valladolid, el cuadro pucelano se planteaba como última oportunidad para Tevenet el choque ante los andaluces. La derrota y la forma en la que se produjo con un tremendo descalabro por 5-1, parece que terminarán con el despido de Tevenet en las próximas horas.

El Granada se fue al descanso con 4-1 y con la sensación de que podrían haber caído alguno más en el Nuevo Los Cármenes. En esta situación, según ha apuntado el diario Marca, el Real Valladolid ya estaría tomando contacto con un entrenador, que sería el tercero de la temporada (el cuarto si se tiene en cuenta la interinidad de Sisi González).

El Real Valladolid hace oficial el despido de Tevenet

El Real Valladolid, durante la tarde de este domingo, hizo oficial el despido de Tevenet con un escueto comunicado que rezaba lo siguiente: "El Real Valladolid ha tomado la decisión de dar por concluida la etapa de Luis García Tevenet como máximo responsable del primer equipo blanquivioleta. El Club quiere agradecer a Tevenet su desempeño como entrenador del primer equipo y le desea la mejor de las suertes en su nueva etapa personal y profesional".

Fran Escribá, el nombre con el que toma contacto el Real Valladolid

El entrenador en el que habría pensado el Real Valladolid según ha apuntado el medio citado anteriormente es Fran Escribá. El valenciano tuvo su última experiencia en los banquillos el pasado curso con el Granada. Escribá fue despedido a mitad de mayo y a falta de tan solo tres jornadas para el final de la temporada. Además, Escribá ha dirigido a Real Zaragoza, Elche, Celta, Villarreal y Getafe.

Ya sonó Fran Escribá el pasado mes de diciembre como posible entrenador de los de Pucela ante la salida de Guillermo Almada y como un nombre más en la terna en la que también estuvo Rubén Albés. Hablando del actual entrenador del Real Valladolid, Tevenet, el sevillano se mostró comprensivo ante un posible despido este pasado sábado: "Soy hombre de fútbol y puedo entender que pueda pasar cualquier cosa". Además, confesó que había hablado con el presidente tras la derrota ante el Granada: "Al descanso no, al final sí ha bajado y lo está sintiendo y padeciendo como todos".