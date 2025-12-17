El Castellón de Pablo Hernández arrasa en LaLiga Hypermotion

El cuadro orelluts sería líder en el tiempo que ha estado el que fuese jugador de diferentes equipos en Primera. Un total de 19 puntos de 39 posibles que superan a Almería, Racing de Santander y Las Palmas

Pablo Hernández está dispuesto a hacer historia en el Castellón y ya está empezando a escribirla con letras de oro. Pablo Hernández regresó al Castellón en julio de 2021 para cerrar su etapa como futbolista dos años después. Como jugador pasó por Valencia, Cádiz, Getafe y Rayo Vallecano entre otros conjuntos. Ahora como entrenador y tras subir desde el filial del Castellón, tiene a su equipo en puestos de play off de ascenso a Primera. El Castellón es cuarto con 31 puntos, uno menos que Almería y Deportivo de La Coruña y a cinco del Racing de Santander. Pero la repercusión de Pablo Hernández en el Castellón se observa cuando se analizan los datos desde su llegada.

El Castellón sería líder con Pablo Hernández como entrenador

El Castellón despidió a Johan Plat en el mes de septiembre y la primera vez que Pablo Hernández se sentó en el banquillo del primer equipo orelluts fue en la jornada 6 para medirse a la Cultural Leonesa. Ahí empezó una racha de tres victorias consecutivas que dejaban intuir donde podría llegar el Castellón con Pablo Hernández.

Curiosamente en las tres siguientes jornadas aparecieron dudas ya que el Castellón sumó solo un punto de los nueve en juego pero el ex futbolista no tardó en volver a la senda de los triunfos con seis victorias en los siete siguientes partidos (cinco de ellas de forma consecutiva). El único borrón del historia de Pablo Hernández fue la eliminación en primera ronda de Copa del Rey a manos del Antoniano de Segunda Federación.

Así, el Castellón sería líder si la clasificación se contase desde la llegada de Pablo Hernández. En esas 13 jornadas, el Castellón ha firmado 19 puntos de 39 posibles, con 24 goles a favor y 12 en contra. El Castellón supera a todos los equipos de LaLiga Hypermotion en esa clasificación virtual, siendo además el que más victorias tiene con nueve, dos empates y dos derrotas. Por detrás del Castellón están Almería con 27, Racing de Santander con 24 y Las Palmas con 23.

Pablo Hernández apuesta por tener los pies en el suelo

Pablo Hernández no ha levantado las campanas al vuelo aunque los números inviten a ello. El técnico del Castellón sabe que esto es muy largo y que este buen momento se puede ir al traste en cualquier momento. En declaraciones a AS comentó apostó por disfrutar y llegar al parón de Navidad con buenas sensaciones: "Hay que disfrutarlo todos: nosotros, el club, los jugadores y, sobre todo, la afición. Es bonito verse ahí, pero hay que tener los pies en el suelo. Lo importante es llegar al parón con buenos resultados y buenas sensaciones. Queremos acabar en Cádiz de la misma manera, ganando".

Por último mandó un mensaje a navegantes. Pablo Hernández avisa que el que quiera ganar a su Castellón tendrá que hacer muchas cosas bien: "El techo para mí es seguir igual, seguir compitiendo como estamos. Algún día llegará la derrota, pero si jugamos como jugamos y corremos como corremos, los rivales tendrán que hacer muchas cosas bien para ganarnos. Debemos mantener la misma intensidad, concentración y actitud".