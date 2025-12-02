Baja importante para el Castellón, con la Copa África por medio

El cuadro de Pablo Hernández ha recibido la noticia de la convocatoria de Cipenga con el Congo

Las convocatorias de los combinados internacionales africanos empiezan a llegar estos días en cascada. La Copa África, que se disputará desde el 21 de diciembre hasta el 18 de enero en Marruecos, es un auténtico quebradero de cabeza para las ligas europeas ya que por las condiciones climatológicas que tiene el continente, hace imposible que un torneo como este se pueda disputar en verano.

Así la Copa África trastoca muchas plantillas en Europa y como no podía ser de otra forma, esto también afecta a LaLiga Hypermotion. Desde ESTADIO Deportivo informamos este mismo martes de la llamada de Soko con Camerún y la no convocatoria de Hongla para disgusto y alegría de Almería y Granada a partes iguales. Pues este martes también le ha tocado le turno al Castellón, uno de los equipos de moda desde que llegó Pablo Hernández procedente de su filial. El Castellón perderá a Cipenga ya que ha sido citado por su país, la República Democrática del Congo.

Cipenga, pieza clave para el Castellón

Cipenga, de 27 años y que llegó al Castellón en el verano de 2024 procedente de Portugal, es un habilidoso extremo que se ha convertido en una pieza vital para el sistema de Pablo Hernández. Cipenga además ya ha igualado su cifra de goles de la pasada campaña con los orelluts, cuando anotó tres dianas. Pero sus números van más allá ya que además de marcar, Cipenga también asiste. Estos buenos números con el Castellón han llamado la atención de la República Democrática del Congo. Cipenga es un citado con su país relativamente reciente ya que solo cuenta con tres internacionalidades con la selección absoluta del combinado africano.

La llamada de Cipenga para la próxima Copa África supone un gran cártel para el jugador africano, con contrato hasta junio de 2026 y que podría negociar con el club que quisiese a partir del 1 de enero. Así, el Castellón deberá estar atento al desarrollo de esta Copa África y especialmente al de su jugador ya que un buen papel ya sabemos lo que trae, despertar la atención de otros clubes.

Cipenga podría llegar a perderse entre cuatro y cinco partidos con el Castellón. A 'favor' de los orelluts juega que no tienen que disputar Copa del Rey porque fueron apeados a las primeras de cambio por el Antoniano. En Liga, Pablo Hernández podría perder al congoleño ante Mirandés, Cádiz, Huesca, Granada y Leganés, contando siempre con una hipotética llegada a la final de la República Democrática del Congo. El Castellón está en un gran momento y será trabajo de Pablo Hernández el hacer que la baja de Cipenga no se note en exceso en el trascurso de la Copa África.