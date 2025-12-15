Castellón 3-1 Mirandés: Castalia quiere el ascenso a Primera

El cuadro de Pablo Hernández se llevó el triunfo con los goles de Doué en el 6 y Camara en el 65. Empató para los jabatos, desde los once metros, Carlos Fernández en el 41. Camara hizo el tercero en el descuento tras una gran acción personal

El Castellón se ha empeñado en hacer historia en LaLiga Hypermotion y este lunes tenía una nueva oportunidad de engrandecer los números de Pablo Hernández. Recordemos que el que fuera futbolista de equipos como Valencia o Celta de Vigo, llegó en principio en calidad de interino y ante los buenos resultados, Voulgaris optó por darle el banquillo orelluts el resto de la temporada. El Castellón se midió al Mirandés este lunes en el encuentro que servía para cerrar la jornada 18 de LaLiga Hypermotion con una racha de cuatro partidos consecutivos ganando y cinco sin conocer la derrota.

El Castellón golpea primero ante el Mirandés y Carlos Fernández iguala la contienda

El Castellón, con un gran ambiente en Castalia, llevada la afición por los buenos resultados de su equipo, no tardó en demostrar porque está ocupando actualmente puestos de play off de ascenso a Primera, solo por detrás de Racing de Santander, Deportivo de La Coruña, Almería y Las Palmas. Doué. que remató con la izquierda desde el centro del área, hizo el primero a los seis minutos.

En el 39, Gonzalo Petit, jugador cedido por el Real Betis, vio como el autor del gol orelluts le hacía penalti y le daba al Mirandés la oportunidad de igualar el marcador. Lo lanzó Carlos Fernández en el 41 para colocarla en la escuadra derecha de la portería local. Volvían las tablas y así se llegaría la descanso.

Camara pone la locura en Castalia

El Castellón sabe que llegar a la pelea por el ascenso en el tramo final de la temporada pasa por ganar todos los puntos en casa. Los orelluts salieron con todo en el segundo tiempo y el buen momento de los locales se vio en el minuto 64. Un Camara plagado de confianza, se retó en carrera con su par para con su pierna izquierda, hacer el 2-1 con un disparo potente con su pierna izquierda.

El Mirandés no encuentra la solución para el empate

El Mirandés trató de ahí en adelante de encontrar la f��rmula para volver a poner las tablas en el marcador. Pero muy lejos de lo que le gustaría a Jesús Galván, los jabatos con más corazón que cabeza y con no demasiado orden, no eran capaces de meterle mano un Castellón que seguía muy bien plantado sobre el césped. La afición rugía cada ataque de los locales y Camara avisó en alguna que otra ocasión para hacer el que hubiese el casi definitivo 3-1.

Camara hace enloquecer al Castellón

El Mirandés terminó resignándose y la afición del Castellón disfrutando con un último gol de Camara en el 91. Recortó el delantero a su par dentro del área con una tranquilidad propia de delantero de muchos quilates. Con este triunfo, el Castellón se queda con 31, igual que Las Palmas y mantiene la quinta plaza ya que los canarios tienen mejor diferencia de goles general, que no la particular entre ambos conjuntos.