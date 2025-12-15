José Juan Romero, expuesto a una dura sanción tras su expulsión con el Ceuta

El técnico del cuadro caballa fue expulsado en el minuto 92 del duelo ante Las Palmas y podría ver como el Comité de Disciplina de la RFEF le puede imponer hasta cuatro partidos

El Ceuta sacó este pasado domingo un empate en el tramo final del encuentro ante Las Palmas tras un auténtico golazo de Matos. El encuentro entre Ceuta y Las Palmas llegó precedido de cierta polémica ya que los canarios solicitaron el aplazamiento del mismo por las dificultades que tuvieron para llegar a la Ciudad Autónoma de Ceuta.

La RFEF desestimó la petición de Las Palmas y el partido se jugó a la hora que estaba prevista, es decir, a las 21:00 horas y con los canarios llegando a pocas horas del comienzo del mismo. Las Palmas estuvo a punto de llevarse los tres puntos y en el tramo final se dio la expulsión de un José Juan Romero que es la tercera vez que deja a su equipo sin el técnico principal en la banda.

La sanción a José Juan Romero

El acta del colegiado Muresan Muresan no escatimó en detalles sobre la expulsión de José Juan Romero y partiendo de la base de que una roja directa a un entrenador lleva implícita de por sí, dos partidos de sanción, podría irse a cuatro si se considera desconsideración hacia el árbitro asistente: "En el minuto 90+2 el técnico Romero Gil, José Juan fue expulsado por el siguiente motivo: Por salir del área técnica gritando y gesticulando, protestando una de mis decisiones, y posteriormente encarase con el cuarto árbitro en actitud amenazante diciéndole ”¿Me vas a echar a mí?".

José Juan Romero habla de las quejas de Las Palmas

El propio José Juan Romero habló de las quejas de Las Palmas, concretamente de Luis García sobre la no suspensión del encuentro: "Han tenido problemas para viajar y nosotros no hubiésemos tenido problemas para aplazarlo. Dicho esto, han venido en chárter directo desde Las Palmas, a cinco minutos de aquí. Nosotros hacemos viaje de 14 o 15 horas y llegamos a la 1 de la mañana del día anterior y jugamos a las 12 de la mañana. Lo he hablado con Luis García. Es el inconveniente que tenemos aquí, que realmente no es tanto. Somos unos privilegiados. Los futbolistas pueden bajarse de un avión y jugar un partido. No tienen que poner ladrillos ni adoquines. Sería algo que tuviéramos que hacer constantemente".

Además, analizó el encuentro ante los canarios mostrándose ciertamente cabreado porque no consiguieron dejar los tres puntos en casa: "Me voy cabreado. Creo que el Ceuta ha merecido más. Hemos llegado más a las áreas, con ocasiones más claras. Ellos, la del gol. Y hablo de un equipo extraordinario que me parece que es candidato a subir claro. El primer tiempo ha sido nuestro, hemos hecho lo que queríamos, lo planteado. En el segundo pasaron ellos los mejores minutos porque tienen un nivel de Primera, pero a partir del gol el equipo ha demostrado de la pasta que está hecha".