La borrasca Emilia pone en peligro el partido entre Ceuta y Las Palmas

El cuadro canario solicitó horas antes del comienzo del partido a las 21 horas, que este se aplazase a mañana lunes antes los problemas que han tenido para llegar a la ciudad autónoma. El organismo federativo ha desestimado la petición de los de Luis García

La borrasca Emilia está dando verdaderos dolores de cabeza este fin de semana en algunas zonas de España. A nivel deportivo, concretamente en el mundo del fútbol, la borrasca Emilia ha provocado que el duelo entre Levante y Villarreal, previsto para hoy a las 18:30, no se juegue. Esto es lo que pretendía también Las Palmas este domingo.

#[relacionada;basico;[proveedor:0;id:523491]]#[relacionada;basico;[proveedor:0;id:523491]]

El cuadro canario, que ha tenido numerosos problemas para llegar a Ceuta para medirse al cuadro de José Juan Romero. Las Palmas viajó esta mañana hasta Tetúan en un vuelo que salió con dos horas de retraso para luego continuar por carretera hasta Ceuta. En principio este viaje estaba previsto para ayer sábado pero la borrasca Emilia cambió los planes de los canarios. Además, para evitar ciertos problemas burocráticos, Lukovic y Cedeño viajaron por ferry para cruzar el Estrecho y llegar directamente a Ceuta.

Las Palmas pide a la RFEF que el partido se juegue el lunes

A primera hora de la tarde, Las Palmas solicitó a la RFEF el aplazamiento del partido que está previsto para este domingo a partir de las 21:00 horas en el Alfonso Murube a consecuencia de toda la problemática que ha tenido para llegar a la ciudad autónoma que se encuentra en territorio africano. El Ceuta, solidario y comprensivo con su rival, estaba dispuesto a el aplazamiento y estaba también a la espera de lo que dictaminase la RFEF.

Las Palmas anuncia la resolución de la RFEF

Las Palmas ha anunciado en torno a las 6 de la tarde la resolución de la RFEF: "Resolución sobre la solicitud de aplazamiento del Ceuta - Las Palmas. Ante las incidencias producidas en el desplazamiento de la UD Las Palmas hasta Ceuta como consecuencia de la borrasca que ha afectado a distintos puntos del territorio nacional, el club solicitó el aplazamiento del encuentro Ceuta – UD Las Palmas, correspondiente a la Jornada 18 del Campeonato Nacional de Liga de Segunda División, con el objetivo de que pudiera disputarse en una fecha posterior.

Tras analizar la solicitud, el Juez Único de Competiciones Profesionales de la RFEF ha resuelto desestimar el aplazamiento, al considerar que no concurre causa de fuerza mayor que impida la celebración del encuentro. Por tanto, el partido se disputará según lo previsto, hoy, domingo 14 de diciembre, a las 20:00 h.c., en el Estadio Alfonso Murube".

Por tanto, a partir de las 21:00 horas (hora peninsular) y siendo una menos en Canarias, se disputará el partido entre Ceuta y Las Palmas. Habrá que estar pendiente de qué consecuencia puede tener en el rendimiento del equipo canario el viaje tan complicado que han tenido hasta la ciudad autónoma de Ceuta.