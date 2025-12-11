Kirian Rodríguez, reconocido por su lucha contra el linfoma de Hodgkin

El jugador de Las Palmas recibirá el galardón de "Los mejores de la historia" que otorga la Cadena SER en Las Palmas

El ejemplo de Kirian Rodríguez permanecerá en la retina de todos los aficionados que han visto como el jugador de Las Palmas ha vencido hasta en dos ocasiones al linfoma de Hodgkin. Kirian Rodríguez regresó este verano a la disciplina de Las Palmas y su ejemplo en la lucha contra la enfermedad y la vuelta al fútbol de élite han sido motivos más que sobrados para que SER Las Palmas le otorgue el premio "Los mejores de la historia". El acto en el que Kirian Rodríguez será reconocido junto a la tenista Carla Suárez, que también está superando un linfoma de Hodgkin, se celebrará este jueves desde las 19:30 horas. También estará el luchador Juan Espino.

Kirian Rodríguez habló este mismo jueves para SER Las Palmas sobre el orgullo que le supone al jugador de Las Palmas recibir este galardón: "Estoy muy orgulloso de recibir este premio sobre todo por lo que involucra, el tema de los valores, de cómo soy como persona", declaró. El capitán de Las Palmas dejó claro que ahora ve la vida de otra forma y que se lo toma todo con mucha más paciencia: "Estoy muy orgulloso de recibir este premio sobre todo por lo que involucra, el tema de los valores, de cómo soy como persona".

La recuperación de Kirian Rodríguez

Kirian Rodríguez comentó que su cuerpo tiene que recuperarse por completo, ya no solo de la quimioterapia: "Esta vez no es como la anterior, en la que mi cuerpo solo había pasado por quimioterapia. Ahora también tiene recuperarse del todo. Lo llevo con mucha tranquilidad y dándome tiempo para volver a recuperar mi mejor versión".

Kirian Rodríguez ya sabe lo que es volver y en la primera ocasión, pudo ayudar a Las Palmas a subir a Primera en la 2022/23. Así lo recordó el jugador canario: "Mi primer regreso fue muy corto y breve. Recuerdo algunos meses de un poco más de agobio, sobre todo en ese tramo de febrero a abril hasta que empiezas a participar y a entrenar con el grupo. No llegas nunca a ver esa oportunidad de jugar y los últimos partidos pasaron muy rápido".

Los números de Kirian Rodríguez esta temporada

Kirian Rodríguez ya ha participado en siete partido de Liga esta temporada. Aunque el capitán de Las Palmas no ha jugado en los tres últimos encuentros de los canarios ya que Luis García no ha contado con él. En Copa del Rey, Kirian jugó el partido de la primera ronda y en la segunda no fue convocado. Los canarios quedaron apeados de Copa del Rey a manos del Extremadura por lo que Luis García no tendrá la oportunidad de darle minutos a Kirian en dicha competición y todas sus participaciones tendrán que ser en Liga de aquí al final de temporada.