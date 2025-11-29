Las Palmas de García Pimienta: "Era el sitio ideal con los jugadores idóneos"

El técnico, ex de la cantera del Barcelona, el Sevilla y también del cuadro canario, repasó en una entrevista para el diario Marca su etapa en Gran Canaria

En fútbol existen pocas verdades absolutas más allá de las objetivas y frías estadísticas. Así, en el caso de que se hable de un protagonista, véase el caso del entrenador García Pimienta, según si se pregunta en Barcelona, Sevilla o Las Palmas, las opiniones pueden ser muy diversas sobre su capacidad en los banquillos.

En el Barcelona hizo un trabajo brutal en la cantera y eso le sirvió para salir a Las Palmas, donde tras llegar a mitad de campaña y caer en el play off de ascenso, remató la faena la siguiente campaña ascendiendo a Primera.

El siguiente año firmó la permanencia en Primera con un final de temporada en el que el equipo se le cayó y sufrió más de lo esperado. En el Sevilla la película fue diferente y aunque por momentos ilusionó a la parroquia de Nervión con volver a Europa, terminó siendo cesado a falta de siete jornadas para el final y tras una racha de cuatro derrotas consecutivas. García Pimienta habló recientemente sobre su paso por Las Palmas en una entrevista para el diario Marca y se nota que el catalán disfrutó de lo lindo en Gran Canaria.

El grato recuerdo de García Pimienta y su paso por Las Palmas

García Pimienta recordó su llegada, a mitad de temporada y cómo Las Palmas buscaba un cambio. Ese cambio fue favorecido por jugadores muy del estilo de García Pimienta que trajeron el ascenso temporada y media después: "Llegamos a mitad de temporada, en enero. Buscaron un cambio y nosotros acertamos de pleno. Era el sitio ideal con los jugadores idóneos para transmitir lo que sientes".

García Pimienta recordó el nivel técnico de sus jugadores en Las Palmas y cómo la isla se volcó por completo con el equipo por la forma de jugar de los de Pimienta: "Un nivel técnico muy bueno para nuestra forma de entrenar. Y luego se consiguieron éxitos: el ascenso a Primera y la permanencia al año siguiente. Pero además está el cómo se hizo. Toda la isla se volcó, con el estadio lleno en Primera y en Segunda, se hizo récord de socios y la forma de juego se arraigó mucho en la isla. Fue una etapa muy bonita". García Pimienta terminó el recuerdo de su etapa en Las Palmas hablando de la exigencia de la afición canaria en cuanto al juego que quieren ver: "La afición canaria quiere ganar, pero también con buen juego".