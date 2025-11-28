El dato curioso y clave en el fichaje de Horkas por Las Palmas

El fichaje de Dinko Horkas por Las Palmas está siendo de lo más acertado a pesar de que este tuvo logar hace dos años. A día de hoy es el Zamora de la competición y su fichaje se gestionó a través de un algoritmo informático

Las Palmas se está consolidando seriamente como una opción para el ascenso, el equipo gobierna LaLiga Hypermotion junto a otros dos equipos como son el Racing de Santander y el Deportivo de La Coruña aunque esa igualada puede romperse en la jornada 16 que tiene lugar este fin de semana si alguno de estos tres no consigue la victoria. Gran parte del mérito del conjunto canario la tiene un equipo que es el menos goleado de la competición y uno de los responsables es Dinko Horkas, el cual fue fichado a través de datos informáticos.

El fichaje de Dinko Horkas

Lo cierto es que la evolución en la tecnología está avanzando en todos los ámbitos en el que destaca el deporte sin dejar a un lado el fútbol el cual cada vez más usa herramientas como el Big Data o la inteligencia artificial. En el caso del mencionado guardameta, esta herramienta hizo referencia a varios filtros importantes entre los que destacan dos en especial como el juego de pies y precio de mercado. A día de hoy se puede decir que su fichaje es un éxito al igual que su metodología ya que es el actual Zamora de la competición.

Horkas y su actuación silenciosa

Hasta la presente campaña, el fichaje del mencionado guardameta no ha dado sus frutos ya que estos dos años atrás ha estado a la sombra de porteros como Álvaro Valles hace dos años y Cillesen el año pasado. El equipo insular e ha desprendido de ambos guardametas este año y se ha acogido a la opción del meta.

Una competencia que no lo sienta

Lo cierto es que el croata ha tomado los galones este año en la portería a pesar de que el equipo ha apostado por avivar la competencia en la portería y lo ha hecho nada menos que con los fichajes de Adri Suárez y José Antonio Caro pero el actual rendimiento del cancerbero titular apaga toda muestra de competencia.

Las actuaciones de Horkas

En lo que va de campeonato, además de ser el Zamora, no ha encajado todavía más de un gol por partido y en lo referente a las cualidades individuales, tiene un gran juego de pies, cosa que buscaban a través del mencionado algoritmo, y en lo que respecta a otras características, se muestra acertado en el uno contra uno al igual que también destaca en el balón aéreo.

El portero solo ha encajado nueve goles en lo que va de campeonato en lo que hay que destacar que en todos los partidos disputados ha dejado la portería a cero en seis encuentros en total. Un dato verdaderamente optimista a la hora de pensar en el ascenso.