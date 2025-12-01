Las Palmas se interesa en el fichaje de un polivalente defensa de Primera RFEF

El cuadro canario, según ha informado Ángel García de Cazurreando, habría puestos sus ojos en Andrés Rodríguez, que actualmente milita en el Teruel y que tiene pasado en el filial del Villarreal

Las Palmas se llevó este pasado domingo un pequeño palo al caer en Castalia ante el Castellón. Los de Luis García optaban a igualar a Deportivo de La Coruña y Racing de Santander en el liderato de Segunda división pero los de Pablo Hernández se empeñaron en amargarle la noche a los canarios.

El gol del Castellón fue el décimo que recibe Las Palmas en todo lo que va de temporada. Los canarios son el equipo menos goleado de toda LaLiga Hypermotion y el menos goleador entre los cuadros que ocupan puestos de ascenso directo a Primera o play off con 18. La seguridad defensiva de Las Pamas de Luis García es palpable pero a pesar de ello y según ha informado Ángel García de Cazurreando, los canarios estarían siguiendo los pasos de un prometedor y polivalente defensor de Primera RFEF.

El defensa que sigue Las Palmas de Primera RFEF, con pasado en el Villarreal

El nombre del defensa sobre el que Las Palmas se ha interesado en su situación es el de Andrés Rodríguez. El jugador de 23 años y que actualmente milita en el Teruel del grupo 2 de Primera RFEF, destaca por su polivalencia. El Teruel está rozando ahora mismo los puestos de play off de ascenso en el grupo 2 de Primera RFEF pero dio un pequeño paso atrás este fin de semana al caer en casa ante el líder el Atlético de Madrid B.

Andrés Rodríguez jugó el partido completo y es titular habitual en el cuadro de Vicente Parras. Andrés Rodríguez ha marcado esta temporada un tanto, fue en la Copa del Rey ante el Sant Andreu aunque sirvió de poco ya que el Teruel terminó eliminado en la primera ronda copera.

Andrés Rodríguez, además de por el Teruel, ha pasado por el Alcoyano, el Yeclano Deportivo o el segundo filial del Villarreal. Tiene contrato hasta junio de 2026 por lo que a partir del 1 de enero es libre de poder negociar con el equipo que desee.

La posible salida de Mika Mármol que podría suplir Andrés Rodríguez

Precisamente sobre dos de sus defensas fue preguntado este pasado domingo Luis García tras caer derrotado ante el Castellón. Concretamente habló de Mika Mármol y Barcia: "Han defendido muy bien ante rivales muy complicados. Hemos sido muy valientes al ir a presionar 1x1 en campo abierto. El esfuerzo de los jugadores ha sido innegociable, se han vaciado hasta el final".

Aún queda para que el mercado de fichajes de invierno se abra pero los equipos ya están empezando a posicionarse en torno a los jugadores que les pueden interesar. La llegada de un defensor a Las Palmas sería sorprendente y al mismo tiempo si se tienen en cuenta los rumores que hay en torno a Mika Mármol y una posible salida rumbo a Primera este próximo invierno.