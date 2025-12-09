Luis García apoya a Jesé pero es tajante con él: "No es titular porque es una decisión mía"

El entrenador de Las Palmas, Luis García ha sido cuestionado por varios temas entre el que se encuentra la titularidad de Jesé con el que ha sido contundente, elogiando su trabajo pero a zanjando el tema de su titularidad: "Es una decisión mía"

Las Palmas ha visto frenada su gran dinámica en LaLiga Hypermotion tras el empate esta jornada frente a uno de los equipos ubicados en la zona de descenso como es el Mirandés. El encuentro finalizó con un empate sin goles y con la expulsión de Dinos Horkas, lo que supuso el debut de uno de los fichajes del conjunto amarillo como es José Antonio Caro. Previamente a esto, el entrenador fue cuestionado sobre la titularidad de Jesé, el cual aún no ha sido titular con su equipo a pesar de que su mejor momento está campaña está siendo en estos momentos.

Lo cierto es que la oportunidad para el 'Bichito' desde el primer minuto no ha llegado todavía y desde el entorno isleño ya se preguntan porque aún no es titular y el míster no ha podido ocultar su firme decisión en la que da a entender que es personal. Lejos de empezar de inicio, entró en el minuto 88 donde ya no había opciones de pelear por nada en el partido. Su aportación en los minutos finales no fue suficiente para decantar la balanza hacia el lado canario.

Luis García sobre la titularidad de Jesé

La pregunta referida al ex del Real Madrid, PSG, Real Betis entre otros era "¿En qué se justifica el vacío del '10'?" Sobre esto tuvo palabras Luis García a quien atribuye este hecho a una decisión suya. "Jesé está trabajando bien, al igual que el resto. Ha participado en los últimos encuentros y ha tratado de ayudarnos. Sin más; con normalidad del día y con la ilusión de los jugadores que quieren seguir ayudando para participar (…) Pero el motivo es una decisión mía". Con esto ha querido zanjar toda incertidumbre posible con el jugador, sobre cual muchos aficionados se preguntar porque no parte desde los once elegidos de inicio.

Luis García también ha tenido palabras sobre Viera

Otro de los protagonistas ha sido Jonathan Viera, el cual tuvo palabras sobre su situación en la que no está acostumbrado a ser suplente, cosa de la que informamos en ESTADIO Deportivo. A esto se quiso referir el entrenador aunque no le ha querido dar mucha importancia y de hecho ve lógicas sus palabras. "No hace falta que me diga a mí personalmente que lleva mal no jugar porque es una obviedad; ellos no deben aceptar el no jugar, sino trabajar duro para tratar de participar".