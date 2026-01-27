Milos Lukovic, cedido en Las Palmas, en la agenda del Córdoba

El delantero, propiedad del Estrasburgo francés, pidió expresamente al cuadro canario salir en este mercado de fichajes de invierno. Según Ángel García de Cazurreando, los de Iván Ania lo tendrían entre sus candidatos a llegar al Nuevo Arcángel

El mercado de fichajes de invierno entra en sus últimos días en LaLiga Hypermotion. Es importante recordar que el mercado invernal terminará el próximo 2 de febrero a las 23:59. Hasta ese momento, los equipos tendrán tiempo para reforzar sus plantillas o dar salida a jugadores. Este es el caso que implicaría a Las Palmas y al Córdoba con Milos Lukovic. El jugador serbio llegó a Las Palmas este pasado verano procedente del Estrasburgo, el club al que pertenece su propiedad y que ya en la 2024/25 estuvo a préstamo en el Heerenveen holandés.

El fichaje de Milos Lukovic explota a pocos días del cierre del mercado invernal

Milos Lukovic ha pasado de ser titular indiscutible en Las Palmas de Luis García a no contar para el técnico catalán en los tres últimos encuentros y haber perdido la condición de titular en las jornadas anteriores. En esta circunstancia, Lukovic ha pedido salir expresamente de Las Palmas tal y como ha apuntado Ángel García de Cazurreando.

El delantero serbio ha sumado cuatro goles y una asistencia entre Liga y Copa del Rey. Esto, sumado a la irrupción de Jesé Rodríguez en el once titular de Las Palmas con goles, ha provocado que Lukovic sea uno de los nombres marcados para salir del cuadro canario en este mercado invernal. Desde diferentes medios canarios se ha apuntado que Las Palmas está trabajando con el Estrasburgo para poner fin a su cesión y ahí es donde entra el tercero en discordia, es decir, el Córdoba.

El Córdoba tiene en cartera a Lukovic

El Córdoba, que este mismo martes ha hecho oficial la llegada de Mikel Goti en calidad de cedido desde la Real Sociedad, tiene en su agenda a Milos Lukovic según apuntó el periodista citado anteriormente. Pero el Córdoba no es el único equipo que se ha interesado en este mercado invernal por Lukovic ya que el Mirandés también se presentó como una opción para que llegase cedido desde el Estrasburgo. El rival más duro que podría tener el Córdoba para hacerse con los servicios de Lukovic podría ser el Deportivo Alavés ya que los babazorros, como equipo de Primera, serían un duro competidor a nivel económico.

Luis García respalda la aportación de Lukovic

Hace algunos días, Luis García fue cuestionado por Lukovic tras caer ante el Racing de Santander. El técnico de Las Palmas valoró su aportación en la primera parte de la temporada y recordó sus 20 años: "Lukovic es jugador de la UD Las Palmas y nos ha aportado muchísimo en la primera parte del campeonato. Ha hecho goles y un trabajo extraordinario. Pero no podemos obviar que tiene 20 años y la competencia es muy importante arriba. Compite con Jesé, que es campeón de Europa en dos ocasiones. También con Iker Bravo, que ha sido capitán de la sub20 y es jugador internacional sub21. Compite con Taisei que es internacional con Japón y Sandro, si lo consideramos delantero, es un futbolista extraordinario con una trayectoria en muchos clubes europeos y de nivel".

Justificó Luis García la ausencia de Lukovic en la competencia existente en la delantera de Las Palmas: "No tengo dudas de que Milos Lukovic está trabajando bien. He tenido conversaciones con él para seguir ayudándole, para seguir mejorándole. Porque es un chico extraordinario y en el futuro será un grandísimo delantero. No tengo ninguna duda. Lo que pasa que la competencia es muy importante. Lo podemos necesitar y requiere que estén preparado".

El mercado de fichajes del Córdoba

El Córdoba, con la incorporación de Mikel Goti que se ha hecho oficial este martes, ya cuenta con tres refuerzos para que Iván Ania siga subiendo escalones en LaLiga Hypermotion. Los otros dos jugadores que ya están a las órdenes del técnico del Córdoba son Diego Percan y Trilli. Además, dio salida a Carlos Isaac que puso rumbo al futbol de Polonia.