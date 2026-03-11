El Córdoba resuelve la incógnita con Juanito y Raúl Cámara

El conjunto califal ha informado este mismo miércoles de la renovación hasta 2027 de la dirección deportiva que conforman Juanito y Raúl Cámara como apuesta por la "estabilidad del proyecto cordobesista"

El Córdoba, a través de su CEO, Antonio Fernández Monterrubio, dejó caer el pasado mes de febrero que la renovación de su actual director deportivo, el ex futbolista Juanito, estaba en buen camino. En el acto de presentación del nuevo autobús del Córdoba, Monterrubio apuntó que si dos quieren estar juntos no suele haber problemas: "Todo va en el camino correcto. Está todo en cocina y espero que pronto haya noticias positivas. Cuando dos quieren estar juntos, no suele haber problemas", declaró el CEO del Córdoba.

El Córdoba anuncia las renovaciones de Juanito y de Raúl Cámara

Pues dicho y hecho cuando aún no se ha cumplido un mes desde que Monterrubio realizase dichas declaraciones. El Córdoba ha anunciado de manera oficial este mismo miércoles de la renovación tanto de Juanito como director deportivo, como de Raúl Cámara, que desempeña funciones de secretario técnico.

El Córdoba ha apuntado en el comunicado lanzado a través de sus canales oficiales, que esta renovación "refuerza la estabilidad del proyecto cordobesista, dando continuidad a una estructura de trabajo clave en el crecimiento de la entidad".

El comunicado completo en el que se anunciaba la renovación hasta 2027 de Juanito y de Raúl Cámara rezaba lo siguiente: "El Córdoba Club de Fútbol comunica la renovación de su dirección deportiva hasta 2027. Juan Gutiérrez ‘Juanito’ continuará como director deportivo y Raúl Cámara seguirá desempeñando la labor de secretario técnico. Esta renovación refuerza la estabilidad del proyecto cordobesista, dando continuidad a una estructura de trabajo clave en el crecimiento de la entidad. Desde el club trasladamos nuestra enhorabuena a la dirección deportiva y le deseamos muchos éxitos para seguir construyendo juntos, con ambición e ilusión, el futuro del Córdoba Club de Fútbol". Con esta renovación de Juanito hasta 2027, el que fuese jugador del Real Betis estará en el Córdoba cerca de ocho temporadas ya que llegó el cuadro califal en diciembre de 2019.

El sube y baja del Córdoba de Iván Ania

Esta renovación de los encargados de la dirección deportiva en el Córdoba llega en un momento en el que el cuadro del Nuevo Arcángel pasa por una racha negativa de resultados. El Córdoba firmó este pasado fin de semana su cuarta derrota consecutiva ante el Racing de Santander y tras haber caído previamente ante Andorra, Ceuta y Almería.

Pero lo curioso es que antes de esta racha, el Córdoba venía de tres triunfos seguidos ante Las Palmas, Real Valladolid y Leganés. Los de Iván Ania son undécimos con 41 puntos y el play off de ascenso está a siete y el descenso a 10. El Córdoba tratará de romper esa racha de derrotas el próximo fin de semana recibiendo en El Arcángel a una inspirada Real Sociedad B.