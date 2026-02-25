Ceuta 3-2 Córdoba: José Juan Romero se impone a Iván Ania en una media hora de locura en el Alfonso Murube

Los caballas se impusieron gracias a los goles de Zalazar, Capa y Rubén Díez. Empató en dos ocasiones el cuadro andaluz con tantos de Jacobo y Carracedo

Ceuta y Córdoba tenían este miércoles desde las 19:00 horas una cita para resolver el encuentro que quedó aplazado de la jornada 25 de LaLiga Hypermotion. Los de José Juan Romero buscaban su segunda victoria consecutiva en Liga y los de Iván Ania un triunfo que les metiese en puestos de play off de ascenso a Primera en detrimento de Las Palmas. Además el Córdoba con tres victorias consecutivas ante Leganés, Valladolid y Las Palmas.

Locura en la primera parte entre Ceuta y Córdoba

El equipo ceutí no tardó en golpear, ya que a los seis minutos un servicio en profundidad de Redru permitía al excordobesista Kuki Zalazar, dentro del área, enganchar un disparo cruzado al fondo de las mallas. Primera aproximación y los locales se ponían por delante en el marcador. Sin embargo, la alegría duró bien poco puesto que dos minutos después Jacobo nivelaba la balanza con un lanzamiento cruzado ajustado al palo izquierdo de Pedro López. Uno a uno en los dos primeros lanzamientos a portería de ambos equipos.

El partido tiraba por tierra cualquier guion establecido cuando en el minuto 11 un saque de esquina botado por Marino lo cabeceaba el central Capa, libre de marca, al fondo de la red. Mejor arranque para el espectáculo era imposible. Sin embargo, la fiesta ofensiva no se frenó cuando a los veinte minutos un derribo de Youness a Adri Fuentes fue sancionado como penalti, que transformó Carracedo para volver a llevar las tablas al marcador. Pero el partido seguía con su ‘locura’ cuando cuatro minutos después Rubén Díez culminaba un contragolpe conducido por Koné que situaba el 3-2 en un encuentro con los goles como auténticos protagonistas.

La calma llega en el segundo tiempo en el Alfonso Murube

Tras la tempestad ofensiva llegó la calma en el tramo final de una mitad con cinco goles, ya que Pedro López evitó un tercer empate al rechazar un disparo de Adri Fuentes y en el descuento Diego Bri no acertó con el marco ceutí. El segundo tiempo rebajó las pulsaciones ofensivas y ofreció al Córdoba con más pretensiones atacantes frente a un equipo ceutí que se defendía con orden.

Pero el partido no ofrecía el ritmo vertiginoso del periodo inicial, de modo que los acercamientos a portería ya eran contados, repartiéndose el control del juego, aunque con los andaluces mirando más la portería rival. El Córdoba agotaba sus cambios en busca de igualar el encuentro mientras el Ceuta buscaba, sin éxito, algún contragolpe para sentenciar. Con estas cartas, el compromiso entró en su recta final sin opciones en ninguna de las dos áreas al pasar los minutos con la posesión andaluza pero sin inquietar a Pedro López.

Ficha técnica:

3 - AD Ceuta: Pedro López; Aisar, Redru (Yago, min.84), Capa, Diego González; Youness (Konrad, min.68), Rubén Díez (Bassinga, min.84), Marino (Bodiger, min.68); Koné (Salvi Sánchez, min.81), Kuki Zalazar y Marcos Fernández.

2 – Córdoba CF: Iker Álvarez; Albarrán, Xavi Sintes, Álex Martín, Diego Bri (Percan, min.64); Isma Ruíz, Requena (Guardiola, min.64), Carracedo, Mikel Goti (Dalisson, min.73); Jacobo y Adri Fuentes (Mendes, min.77).

Goles: 1-0, min.6: Kuki Zalazar; 1-1, min.8: Jacobo; 2-1, min.11: Capa; 2-2, min.23: Carracedo, de penalti; 3-2, min.27: Rubén Díez.

Árbitro: Daniel Palencia Caballero (Comité Vasco). Enseñó cartulinas amarillas a los ceutíes Youness (min.22), Rubén Díez (min.48), Koné (min.78) y Pedro López (min.89), así como a los andaluces Requena (min.31) y Goti (min.71).

Incidencias: Partido aplazado correspondiente a la vigésima quinta jornada de LaLiga Hypermotion, celebrado en el estadio Alfonso Murube ante la presencia de 4.989 espectadores. El encuentro tenía que haberse disputado el 8 de febrero, pero fue pospuesto por LaLiga ante las adversas condiciones meteorológicas por la sucesión de borrascas que complicaban el desplazamiento del conjunto cordobés.