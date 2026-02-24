José Juan Romero presume del crecimiento del Ceuta: “Muchos se equivocaron al no venir al Ceuta este verano”

José Juan Romero reivindica el crecimiento del Ceuta y pide ambición sin perder el foco en la permanencia

José Juan Romero compadece en rueda de prensa en la previa del choque ante el CórdobaImago

La AD Ceuta FC no solo compite cada fin de semana en el terreno de juego; también lo hace fuera de él, rompiendo barreras históricas y cambiando la percepción sobre su proyecto. En la antesala del duelo aplazado frente al Córdoba CF, el técnico José Juan Romero reflexionó sobre el crecimiento del club y la transformación que ha experimentado en los últimos meses.

Con 38 puntos en la clasificación, el conjunto caballa tiene la opción de dar un paso casi definitivo hacia la permanencia, aunque el entrenador evita hacer cálculos. Su mensaje es claro: pensar únicamente en el presente y seguir sumando.

“No es ninguna final, pero es un partido ilusionante”

Romero restó dramatismo al encuentro pendiente, correspondiente a la jornada 25. “No es una final”, insistió, aunque reconoció que el choque tiene un valor importante por tratarse de un rival situado en la misma franja de la tabla.

El preparador andaluz huye del exceso de confianza. A pesar de que un triunfo dejaría al Ceuta muy cerca del objetivo y a un paso de mirar hacia arriba, recalca que en el fútbol la tranquilidad no existe. “Aquí, cuando ganas, ganas; cuando pierdes, pierdes. No hay pausa”, vino a resumir.

Su filosofía se basa en un principio sencillo: sumar, sumar y volver a sumar. Alcanzar la simbólica cifra de los 50 puntos puede ser una referencia, pero no una obsesión. Para el técnico, hablar de metas cerradas antes de tiempo sería un error que podría relajar al vestuario.

Confianza plena en el grupo y en Capa

En el apartado deportivo, el Ceuta no podrá contar con Carlos Hernández por sanción. Su lugar lo ocupará Capa, futbolista al que Romero valora tanto por su rendimiento como por su peso en el vestuario. “Es un jugador vital, dentro y fuera del campo”, subrayó.

El entrenador destacó que su plantilla vive en competencia constante. Nadie sabe con certeza si será titular hasta poco antes del partido. Esa incertidumbre, lejos de generar tensión, mantiene a todos “enchufados” y preparados para responder cuando llegue la oportunidad.

Un Ceuta que ya no pide permiso

Más allá del césped, Romero quiso poner el foco en el cambio de percepción que vive la entidad. Históricamente, la ubicación geográfica de la ciudad suponía un obstáculo para atraer talento. Hoy, la narrativa es distinta.

“Si un futbolista no entiende que Ceuta puede ser el paraíso para su presente y su futuro, se equivoca”, afirmó con rotundidad. El técnico incluso deslizó que varios jugadores que rechazaron la propuesta en verano ahora reconocen su error.

El crecimiento institucional, la estabilidad del proyecto y el rendimiento competitivo han convertido al Alfonso Murube en una plaza atractiva. Según Romero, pronto será el club quien tenga que decir “no” a futbolistas interesados.

Bajas, regresos y ambición intacta

Además de la ausencia de Carlos Hernández, tampoco estarán disponibles Anuar ni Campaña por problemas físicos. En cambio, regresan Konrad y Marcos, ampliando las opciones de cara a un duelo que se presume abierto y dinámico.

El Ceuta encara el tramo decisivo del campeonato con identidad propia y un discurso ambicioso. Sin hablar de metas grandilocuentes, el equipo se ha ganado el respeto de la categoría. Este miércoles tiene una nueva oportunidad para demostrar que su crecimiento no es casualidad, sino fruto de un proyecto sólido que aspira a consolidarse en el fútbol profesional.