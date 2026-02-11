Se confirma el día y la hora del partido entre Ceuta y Córdoba, aplazado en la jornada 25 de LaLiga Hypermotion

El conjunto caballa informó este miércoles de que se medirán ante los de Iván Ania el miércoles 25 de febrero a partir de las 16 horas

En la última jornada de LaLiga Hypermotion, además de los árbitros, como hemos comentado en ESTADIO Deportivo, hubo otro protagonista que poco o nada tiene que ver con el fútbol. El mal tiempo, con la borrasca Leonardo y luego con otra borrasca llamada Marta, puso en jaque a varios encuentros tanto de LaLiga Hypermotion como de LaLiga EA Sports donde se tuvo que pasar de sábado a domingo el choque entre Sevilla y Girona.

En Segunda división el Córdoba solicitó antes de viajar al Alfonso Murube que se aplazase su duelo ante el Ceuta por no poder garantizar la seguridad en su desplazamiento a tierras caballas, ni de sus jugadores ni de sus aficionados a consecuencia del mal tiempo. También sufrió el cambio de día el encuentro entre Cádiz y Almería que finalmente se disputó el domingo. Tanto el partido entre andaluces como el Sevilla - Girona de Primera ya se jugaron y solo faltaba por saberse la fecha del choque entre Ceuta y Córdoba.

El Ceuta pide y LaLiga decide

En un primer momento, según informó la agencia EFE, el Ceuta había solicitado jugar ante el Córdoba el próximo 24 de febrero. Parecía que esta opción era la más viable ya que el miércoles 25 es el partido de vuelta de Champions League que el Real Madrid disputa ante el Benfica en el Bernabéu por lo que podría existir posibilidad de coincidencia a nivel de horarios en la retransmisión de TV.

El Ceuta apostaba por el 24 para evitar que las gradas del Alfonso Murube se viesen mermadas de público por la disputa del partido del Real Madrid de Champions League. En un principio LaLiga había concedido hasta este próximo jueves para que Ceuta y Córdoba presentasen sus propuestas.

Día y hora para el partido entre Ceuta y Córdoba

Finalmente el Ceuta y el propio Córdoba han informado a través de sus canales oficiales que el partido que se celebrará en el Alfonso Murube será el 25 de febrero a partir de las 19:00 horas. De este modo, el Ceuta disputará dos encuentros de LaLiga Hypermotion como local ya que los de José Juan Romero se medirán al Granada en casa el viernes 20.

Por su parte el Córdoba vivirá dos partidos lejos del Nuevo Arcángel ya que el 21 visitará el UD Almería Stadium para medirse a los de Rubi a partir de las 19:00 horas. De este modo la jornada 25 de LaLiga Hypermotion quedará resuelta el próximo 25 de febrero por lo que tanto Ceuta como Córdoba verán un partido menos en su casillero y en caso de que alguno de los dos equipos sume los puntos en juego, podrían tener un importante salto a nivel clasificatorio.