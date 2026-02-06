Las borrascas Leonardo y Marta provocan la solicitud de aplazamiento de un partido de LaLiga Hypermotion

El Córdoba ha informado este viernes de su solicitud para que el duelo ante el Ceuta de este próximo domingo a las 16:15 sea aplazado por la "imposibilidad de viajar con garantías"

El fútbol no es ajeno a lo que está viviendo algunas partes de España con la borrasca Leonardo y la que llegará el próximo fin de semana y que se denominará Marta.

En la zona sur de España, con un desalojo total en la localidad gaditana de Grazalema y con graves inundaciones en municipios como Jerez, están viviendo con mucha cautela los daños que puede provocar el importante volumen de agua que está cayendo en los últimos días. Así, este pasado jueves, Pacheta, técnico del Granada, quiso acordarse de todas las familias afectadas por la borrasca Leonardo y mandó un mensaje en la previa del partido ante el Leganés.

El Córdoba pide el aplazamiento de su partido ante el Ceuta

Pero el Córdoba ha ido más allá este mismo viernes. El cuadro de Iván Ania, que se medirá al Ceuta el próximo domingo a partir de las 16:15 en el Estadio Alfonso Murube, ha solicitado el aplazamiento de su encuentro ante el conjunto caballa.

El Córdoba, a través de un comunicado publicado en sus canales oficiales, ha informado de que "no es posible garantizar el desplazamiento de la expedición cordobesista". Además, el Córdoba también apela en la imposibilidad de garantizar la seguridad de los aficionados cordobesistas que se desplacen a Ceuta para ver a los suyos en el Alfonso Murube.

El comunicado del Córdoba solicitando el aplazamiento del encuentro ante el Ceuta

El Córdoba informó del siguiente modo de su solicitud de aplazamiento: "Ante la situación meteorológica extraordinaria que se está registrando en Andalucía, el Córdoba Club de Fútbol ha solicitado el aplazamiento del encuentro previsto para el domingo 8 de febrero, a las 16:15 horas, en Ceuta. A día de hoy, no es posible garantizar el desplazamiento de la expedición cordobesista ni de nuestros aficionados en condiciones óptimas de seguridad. Por este motivo, el Club ha trasladado la solicitud a las autoridades y organismos competentes. El Córdoba CF queda a la espera de la resolución correspondiente".

El fútbol no profesional parará en Andalucía este fin de semana

El Córdoba ha solicitado el aplazamiento de su encuentro ante el Córdoba pero esta decisión ya se ha tomado en Andalucía en relación a las competiciones territoriales y provinciales, aquellas delegadas por la RFEF, caso de "Tercera Federación, Liga Nacional Juvenil, Fútbol Sala y Fútbol Femenino" tal y como se recoge en el comunicado emitido por la RFAF (Real Federación Andaluza de Fútbol).

Dicho organismo también ha procedido a la suspensión del "Campeonato de Andalucía de selecciones provinciales femenino sub-12 y sub-16 de fútbol sala ante los efectos de los fenómenos meteorológicos adversos que tienen lugar en toda Andalucía y las posibles indicendias en las infraestructuras que impidan desplazamientos". Habrá que ver si finalmente la RFEF accede a la petición del Córdoba de aplazamiento de su partido ante el Ceuta.