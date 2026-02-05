El Córdoba valora el mercado de fichajes de invierno y la renovación de Iván Ania

Monterrubio, CEO del cuadro califal, analizó este jueves el mercado invernal de los cordobesistas además de la ampliación del técnico

El Córdoba ha tenido un mercado de fichajes de invierno bastante movido con las llegadas de Percan, Trilli y Mikel Goti. Pero además de esos tres fichajes, el Córdoba realizó un movimiento que teniendo en cuenta la situación del equipo era esperada.

La renovación de Iván Ania hasta el el 30 de junio llevará al técnico a vivir su cuarta temporada al frente del conjunto del Nuevo Arcángel. Este jueves, Monterrubio, CEO del cuadro califal, analizó el mercado de fichajes junto a Juanito, director deportivo.

El Córdoba, satisfecho con el mercado de fichajes de invierno

Fernández Monterrubio se mostró satisfecho por el mercado de fichajes que ha afrontado el Córdoba y que deberá ayudar a Iván Ania a seguir peleando por los puestos de play off de ascenso a Primera: "Contentos y satisfechos por cómo hemos solventado las distintas situaciones a la que nos hemos enfrentado", declaró Fernández Monterrubio, CEO del Córdoba. Además añadió que se ha mejorado la competitividad del club califal: "Hemos mejorado la competitividad de la plantilla y hemos conseguido mantener la línea de crecimiento sostenido del club".

La férrea política de fichajes del Córdoba

Monterrubio dejó claro que el Córdoba ha trabajado para que no haya salidas y recordó que la única que se ha producido es la de Carlos Isaac, que tras el pago de su cláusula, puso rumbo al fútbol de Polonia: "Mantener la plantilla y cerrar filas. Ha costado mucho. No hemos escuchado ofertas ni hemos entablado ninguna negociación. La única salida es la de Carlos Isaac y fue por el pago de su cláusula de rescisión".

Sacó pecho el CEO del Córdoba al hablar de cómo ha habido contactos por jugadores del conjunto califal y eso es síntoma de crecimiento: "Nuestros jugadores han despertado mucho interés en el mercado y el crecimiento del proyecto se está produciendo". Además, dejó claro que esta línea está marcada por la propiedad del Córdoba: "Se ve claramente priorizado lo deportivo a lo económico. No es un objetivo del club, es la propiedad que no nos exige trabajar en esa dirección y priorizamos lo deportivo".

Las salidas en el Córdoba con la sorpresa de Carlos Isaac

Volviendo sobre el movimiento de Carlos Isaac, Monterrubio explicó cómo se produjo su salida además de la de Jan Salas, que estaba cedido: "La salida de Carlos Isaac es por cláusula de rescisión. No estaba contemplado y firmamos a Trilli. Luego está la ruptura de la cesión de Jan Salas. Cerramos con 26 jugadores, más larga de lo planificado. Hemos valorado mucho el tema de las lesiones y hemos tenido durante más de un mes siete jugadores lesionados, algunos de ellos en la misma posición. Nos hemos protegido con plantilla más larga de lo inicialmente preferido".

La renovación de Iván Ania hasta junio de 2027

Sin ser propiamente una llegada al Córdoba, la renovación de Iván Ania hasta junio de 2027 ha sido uno de los grandes movimientos de los califales en este mercado invernal. Monterrubio apostó al explicar esta renovación como una apuesta por la estabilidad: "No era una decisión condicionada al mercado, era una cuestión estratégica para dar estabilidad en el banquillo. Había que formalizarlo, pero cuando se hizo público no era el momento de la renovación. Teníamos el convencimiento ambas partes de que íbamos a hacer esta renovación, de la cual estamos todos satisfechos".

Por último, el CEO del Córdoba prefirió hablar de los 50 puntos que dan la permanencia en Segunda para a partir de ahí empezar a pensar en cosas más importantes: "Tenemos que ir con los pies en el suelo por la enorme igualdad de la categoría. Sabemos que tenemos que seguir trabajando para conseguir los 50 puntos cuando antes y a partir de ahí nos planteamos nuevos retos. Somos conscientes de las expectativas planteadas por el cordobesismo y existe el compromiso y la clara ambición de seguir creciendo".