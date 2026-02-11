El Burgos de Ramis encuentra la fórmula para lucha por el play off de ascenso a Primera

El conjunto del Plantío suma tres victorias consecutivas en casa y recibirán este próximo fin de semana a un tocado Cádiz con cuatro derrotas consecutivas

El Burgos parece que se ha 'escondido' entre las hazañas de otros equipos de LaLiga Hypermotion como son Castellón o Málaga. En el caso de los de Pablo Hernández, han tenido un claro despegue desde la llegada del ex futbolista al primer equipo orelluts que les llevó la pasada jornada a colocarse líderes provisionales hasta que el Racing de Santander venció en su partido ante el Mirandés. Los malacitanos por su parte también han crecido notablemente y están viviendo en puestos de play off de ascenso a Primera. Precisamente esos puestos quiere asaltar el próximo fin de semana el Burgos de Ramis.

El Plantío se convierte en el refugio perfecto para el Burgos

El Burgos recibirá el próximo sábado a un Cádiz que llega en pleno temporal y no hablamos del meteorológico. Los de Garitano suman cuatro derrotas consecutivas y están más lejos que nunca de los puestos de play off de ascenso con seis de desventaja sobre Las Palmas que tiene 40.

El Burgos es el primer equipo fuera de los puestos de play off pero su condición de local el próximo fin de semana parece que le da un plus de seguridad de llevarse los tres puntos ante los gaditanos. El Burgos sumó ante el Leganés a final del pasado mes de enero su tercera victoria consecutiva como local tras superar a Huesca y Eibar y tras empatar ante el Real Zaragoza. La última derrota del Burgos en casa fue el año pasado ante el Albacete por 0-1.

El Málaga como mejor local de LaLiga Hypermotion

El Burgos de Ramis es actualmente el noveno equipo que más puntos saca en casa con 22 de 39 posibles. En esa clasificación está en primer lugar el Málaga que ha hecho de La Rosaleda un fortín casi inexpugnable con 28 puntos de 39 posibles y con solo una derrota ante su público. Le siguen Eibar con 27 y ya por debajo Racing de Santander y Castellón con 26. Si bien es cierto que a favor de los números del Burgos en casa juegan que los de Ramis son uno de los cinco equipos que ha enlazado tres o más victorias consecutivas en casa con el Málaga como rey de este dato.

La dinámica del Plantío, muy diferente a la de un Burgos visitante

Si el Burgos de Ramis se está convirtiendo en una maquina cada vez más fiable en El Plantío, no ocurre así cuando los burgaleses salen de casa. En los últimos cinco partidos a domicilio del Burgos, los de Ramis han sumado solo cuatro puntos de 15 posibles con un empate y un triunfo allá por diciembre ante el Almería.

El Burgos está instalado en la zona media de la tabla si nos atenemos a los puntos como visitante con 17 de 36 que ha disputado. Por lo tanto, se podría decir que las opciones del Burgos de estar al final de las 42 jornadas en puestos de play off de ascenso Primera pasan por seguir siendo fiables en casa y dar un paso adelante lejos del Plantío.