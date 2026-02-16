José Juan Romero, técnico del Ceuta, no se corta y atiza el uso del VAR

El entrenador de los caballas se quejó de la expulsión de Marcos que terminó siendo determinante para caer por 2-0 ante el Huesca en El Alcoraz

El Ceuta de José Juan Romero tiene un partido pendiente ante el Granada que se disputará el próximo 25 de febrero en el Alfonso Murube. Antes de ese duelo aplazado de la jornada 25, el Ceuta jugará en casa ante el Córdoba en lo que los caballas esperan que sean seis puntos más para el casillero del cuadro dirigido por José Juan Romero.

El Ceuta, a falta de que se dispute ese partido aplazado ante el Córdoba, ha sumado solo un triunfo y tres derrotas en lo que va de segunda vuelta en LaLiga Hypermotion. Este pasado domingo ante el Huesca firmó su última derrota y José Juan Romero no escondió que la expulsión de Marcos Fernández no le gustó nada.

La expulsión de Marcos Fernández y el VAR enfadan a José Juan Romero

José Juan Romero habló claro, como suele hacerlo el técnico andaluz del Ceuta, sobre la expulsión de Marcos Fernández cuando se cumplía la media hora de partido: "Con respecto a la expulsión, es muy difícil en esta categoría jugar con diez mucho tiempo, desde el minuto 29, mucho tiempo para adulterar el partido de esa manera. Las acciones hay que revisarlas detenidamente. No entiendo por qué nunca, o siempre se debería ir en estas situaciones al VAR, siempre, y ver las jugadas perfectamente. Marcos remata primero, su pierna está abajo, el portero se queja de la pierna de arriba, la que no golpea Marcos. Si hubiera sido favorable al Ceuta, habría ido al VAR. Pero ha tenido clarísimo que era expulsión. Un detalle más".

Previamente, José Juan Romero habló de que el Ceuta había sido mejor tanto con 11 como en inferioridad numérica pero resaltaba que lo importante marcar: "El Ceuta ha sido mejor con diez y once en prácticamente todos los aspectos del juego. Pero lo importante, y lo que tiene valor, es meter los goles. Dos errores nuestros han hecho que hayan metido dos goles y han ganado el partido".

El mal uso del VAR en palabras de José Juan Romero

El técnico del Ceuta, más allá de la queja por la expulsión de Marcos Fernández, trató de hacer una crítica constructiva sobre el uso que se le podría dar al VAR para ayudar al fútbol actual: "No es que los árbitros decidan peor, sino el cómo se usa el VAR, un aparato que le podríamos sacar más partido porque los entrenadores y futbolistas nos jugamos mucho en cada partido. Y ya que tenemos esa vía, habría que explotarla al máximo. ¿Ha marcado el partido? Probablemente sí, porque si hemos sido mejores con diez, lo habríamos sido con once. Pero al final, entre la expulsión y los dos errores, es lo que determina el resultado".

Por último y haciendo referencia a los números del Ceuta en la segunda vuelta, José Juan Romero apostó por centrarse en los dos próximos encuentros que disputarán en el Alfonso Murube y en llegar a la cifra de puntos para lograr la permanencia en Segunda: "Estaremos igual que en la primera vuelta. Tenemos un partido menos, en una buena situación. Pero me quedo con el partido de mi equipo, de los mejores fuera de casa. Y esa tiene que ser la línea. A preparar los dos que tenemos en casa y llegar lo antes posible a los puntos que nos hagan continuar en la categoría".