Jesé Rodríguez sostiene a Las Palmas en el peor momento de la temporada en LaLiga Hypermotion

El canario, que marcó su sexto gol el pasado fin de semana en Segunda división, adelantó a los de Luis García ante un Castellón, que a pesar de jugar con 10, terminó empatando

Las Palmas sigue sin carburar en este 2026. Los de Luis García ya han jugado ocho partidos en lo que va de este año que está a punto de consumar su segundo mes. Las Palmas ha pasado de pelear por el liderato de LaLiga Hypermotion al final de la jornada 20 (la primera de 2026) tras vencer al Real Zaragoza por 1-2, a estar al borde de quedarse fuera de los puestos de play off de ascenso a Primera tras el empate del pasado fin de semana ante el Castellón.

Las Palmas suma 42 puntos tras 27 jornadas y precisamente a su rival de este pasado fin de semana, que es el que marca el ascenso directo actualmente, lo tiene a siete puntos y a ocho al Racing de Santander.

La caída de Las Palmas y el resurgir de Jesé Rodríguez

En los ocho partidos que ha disputado Las Palmas en lo que va de 2026, solo ha sumado un triunfo, cinco empates y dos derrotas. Uno de los 'culpables' de que Las Palmas no haya caído en exceso en la clasificación es Jesé Rodríguez. El que fuera canterano del Real Madrid y que perteneció en su momento a equipos del calibre del PSG, ya lleva seis goles en lo que va de campaña, llegando cuatro de ellos en este 2026 y los dos restantes en el último partido de 2025.

Pero el momento complicado en Las Palmas es real más allá de los números de un Jesé Rodríguez que el pasado fin de semana marcó para adelantar a los de Luis García ante un Castellón, que a pesar de quedarse con 10 a falta de pocos minutos, terminó empatando en Gran Canaria.

Los números de Jesé Rodríguez, a medio camino de su mejor temporada en Las Palmas

Con los seis goles que Jesé Rodríguez suma en lo que va de temporada en Las Palmas, el canario ya ha mejorado los números registrados en sus últimos cuatro equipos, es decir, Johor, Coritiba, Sampdoria y Ankaragucu. Firmó Jesé Rodríguez en la 2021/22, precisamente en Las Palmas, 11 goles además de seis asistencias en Liga. Lejos quedan los 22 de un jovencísimo Jesé Rodríguez con el filial del Real Madrid en la 2012/13.

Una celebración con mensaje de Jesé Rodríguez

Jesé Rodríguez tuvo un bonito gesto en su último gol con Las Palmas cuando fue a abrazarse con todo el equipo junto al banquillo, este fue elogiado por el técnico Luis García en la rueda de prensa posterior: "Su celebración me habla de humildad. Me dice que por más que nos quieran separar somos uno, el corazón del equipo es uno. Un jugador que tiene dos Champions, que hace su sexto gol de la temporada, que ha girado la tortilla desde su situación y hace ese gesto… Significa que el equipo está muy unido y sabe lo que quiere, siendo consciente de la dificultad. Cuando un equipo está unido, no hay nada que lo pueda separar".

Más allá de los números de Jesé Rodríguez, Las Palmas sumó el pasado fin de semana su séptimo encuentro sin ganar de manera consecutiva en lo que supone la racha más larga en lo que va de curso. Luis García apostó por no abandonar: "Otra vez. Voy a seguir yendo otra vez. Y ellos van a seguir yendo otra vez porque esto es el deporte y la vida. Nos vamos a levantar otra vez. Hoy es un día jodido y dormiremos poco, pero mañana me levantaré otra vez y levantaré a esos jugadores que estarán todavía jodidos. Les voy a ayudar, vamos a empujar y salir hacia adelante. Estoy convencido de que todo se va a revertir porque el fútbol te devuelve lo que le das. Lo que no tienes que hacer nunca es abandonar, ni en el fútbol ni en la vida".