La renovación de Juanito, director deportivo del Córdoba, en camino

Fernández Monterrubio, CEO del conjunto califal, habló en la presentación oficial del nuevo autobús del equipo y apostilló que "cuando dos quieren estar juntos, no suele haber problemas"

El Córdoba de Iván Ania está viviendo un momento muy dulce en LaLiga Hypermotion. Los del Nuevo Arcángel son séptimos con 41 puntos, los mismos que el Málaga y además cuentan con un partido menos que se disputará la próxima semana ante el Ceuta en el Alfonso Murube.

El Córdoba, en este buen ambiente debido a los resultados del equipo, presentó este pasado miércoles de manera oficial su nuevo autobús. En el acto estuvieron tanto Iván Ania como Antonio Fernández Monterrubio, CEO del Córdoba. Este último hizo un repaso del momento del equipo al tiempo que respondió a cuestiones sobre la dirección deportiva que conforman Juanito y Raúl Cámara.

Juanito y su futuro en el Córdoba como director deportivo

Juanito llegó al Córdoba como director deportivo en diciembre de 2019 y en el presente curso afronta su séptima temporada en dicha parcela. Monterrubio apostó porque todo va por el camino correcto: "Todo va en el camino correcto. Está todo en cocina y espero que pronto haya noticias positivas. Cuando dos quieren estar juntos, no suele haber problemas". También se mojó sobre la ampliación de contrato de jugadores aunque sin concretar en nombres: "Estamos manejando distintas cosas y se ha iniciado alguna conversación", al tiempo que apostó por "esperar a los momentos oportunos para hacer las comunicaciones".

El nivel del Córdoba en LaLiga Hypermotion

Monterrubio sacó pecho para hablar del nivel actual del equipo a pesar de las numerosas lesiones que están sufriendo los de Iván Ania: "Afortunadamente, el equipo está muy bien, tiene mucha confianza, está dando un gran nivel y no estamos notando las lesiones, que eso es muy importante". Precisamente sobre esas lesiones que están teniendo los cordobesistas, Monterrubio alabó a los jugadores que están dando un paso al frente: "Hay jugadores que llevan tres o cuatro meses fuera, que estaban siendo muy importantes en el equipo, y hay compañeros que los están sustituyendo con plenas garantías".

Teniendo en cuenta la situación del Córdoba, Monterrubio no hace mal en hablar de aspiraciones más importantes que la permanencia en LaLiga Hypermotion aunque el CEO lo hace con prudencia: "Esto no es ninguna salida de tono ni creernos superiores a nadie, porque en fútbol está demostrado que cuando piensas que estás un poquito por encima rápidamente te ponen en tu sitio". Habló el CEO del Córdoba de la ambición del equipo y de cómo compiten en cualquier campo: "Simplemente, somos ambiciosos, queremos competir y el equipo está demostrando que puede competir en cualquier campo y que seguimos en esa línea".