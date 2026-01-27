Las Palmas se abre a la llegada de más fichajes y aclara la situación de Lukovic, seguido en Segunda división

El conjunto canarió, a través de su director deportivo Luis Helguera y su presidente Miguel Ángel Ramírez, se mostró dispuesto a no cerrarse a nada

Las Palmas se llevó un importante palo el pasado fin de semana tras caer ante el Córdoba por 1-2 y sumar al segunda derrota consecutiva en las últimas jornadas. A pesar de esto, Las Palmas sigue muy viva en la pelea por el ascenso a Primera ya que suma 38 puntos tras 23 jornadas y ocupa la cuarta plaza.

Este lunes, Miguel Ángel Ramírez, presidente de la entidad canaria y Luis Helguera, director deportivo, comparecieron ante los medios de comunicación en el contexto de presentación del acuerdo con Paravium para incorporar la Inteligencia Artificial al club canario.

Luis Helguera apunta a un mercado de fichajes abierto

Luis Helguera , director deportivo de Las Palmas, dejó abierta la puerta a una nueva incorporación en el conjunto canario ya que los de Luis García tienen aún una ficha libre: "Es cierto que el mercado está abierto, tenemos una ficha libre, no nos cerramos a nada, pero con tranquilidad veremos qué sucede". En relación a los nombres propios, como es lógico salió el de Lukovic, del que en la mañana de este miércoles salían informaciones que lo colocaban en la agenda del Córdoba y que en el último partido de los canarios no fue convocado.

Helguera aclaró el motivo que llevó a Luis García a no convocar al serbio y que no era otro que la falta de entrenamiento por estar el jugador arreglando papeles en su país: "Lukovic tuvo que irse a arreglar papeles a su país, volvió el jueves, así que entrenó poco y la decisión fue más que nada por ese motivo. Pero es parte del equipo y creemos que tiene potencial".

Los fichajes de Las Palmas y el excesivo movimiento del equipo de Luis García

El director deportivo de los canarios sacó la cara por su trabajo y por las cuatro incorporaciones que han llegado hasta el momento a Las Palmas. Helguera pidió más criterio y hacer las cosas con lógica: "Estanis llegó y marcó gol y parecía que descubrimos la pólvora. Ahora que hemos perdido dos partidos es que hemos movido el árbol. Creo que hay que tener continuidad en el criterio y hacer las cosas con lógica. Han salido cuatro jugadores que no han tenido muchos minutos y han venido cuatro jugadores de buen nivel, que al entrenador y dirección deportiva le parecían óptimos". Además, apostó por el buen resultado de las llegadas en este mercado de invierno: "Los equipos de futbol están acostumbrados a que hayan cambios. Se hizo porque creíamos que era oportuno, el club hizo un esfuerzo muy importante en invierno y creemos que va a dar rédito".

Miguel Ángel Ramírez no habla de fracaso en caso de que no se consiga el ascenso a Primera

El presidente de Las Palmas tomó la palabra para hablar de la posibilidad de que los canarios no suban a primera ahora que los resultados no son favorables. El máximo dirigente apostó por dejarlo todo sobre el campo y sino se logra subir a Primera, intentarlo al año siguiente: "Si la UD Las Palmas no asciende no es un fracaso, ni es un problema. El problema sería no poner toda la carne en el asador para conseguir las cosas. Si estamos donde estamos es porque las cosas se están haciendo bien, si luego no se consigue el ascenso, es porque puede suceder y el año que viene lo volveremos a intentar, desde la tranquilidad y la humildad".

Por último, el presidente de Las Palmas informó de la renovación de Luis Helguera hasta 2029 como apuesta por la continuidad en el trabajo y puso ejemplos de otras personas que llevan muchos años trabajando codo con codo con el mandatario: "Hemos decidido renovar a Luis Helguera porque llevamos muchísimos años trabajando con él y nosotros creemos en la continuidad del trabajo. Ahí tienes a Tonono que lleva conmigo 21 años y estoy encantado con su trabajo en la cantera. Patricio Viñayo lleva 20 años conmigo y estoy encantado de su trabajo".

Apostilló además que quieren asegurar el futuro de Las Palmas con la continuidad de Luis Helguera: "Estamos muy satisfechos con el trabajo de Luis Helguera. Queremos seguir dando continuidad a esta forma de trabajar, y tenemos que asegurar el futuro de nuestros profesionales".