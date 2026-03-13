Jefté, tras dejarse querer por Las Palmas, rectifica con el Albacete

El jugador canario realizó unas declaraciones en las que afirmaba que cambiaría su doblete al Real Madrid en Copa del Rey por jugar con los canarios

Jefté Betancor removió este pasado miércoles la tranquilidad de los aficionados del Albacete. En unas palabras a la Cadena SER, al ser preguntado por el encuentro ante Las Palmas de este fin de semana, declaró que dejaría a un lado los dos goles que le marcó al Real Madrid en Copa del Rey por llegar al conjunto canario con el que a pesar de tener contactos, no ha llegado a concretar su pase. Estas declaraciones como es lógico no han sentado nada bien en el entorno del Albacete y este pasado jueves se vio obligado a dar la cara para dar explicaciones y tratar de que sus palabras se interpretasen de otro modo.

Jefté incendia el Albacete y vuelve a hablar de Las Palmas

Jefté apeló a escuchar la entrevista entera ya que su frase sobre cambiar los goles ante el Real Madrid por llegar a Las Palmas no hacían referencia al Albacete: "Si escuchas la entrevista entera, no quise decir eso refiriéndome al Albacete. Los goles contra el Madrid no los voy a cambiar nunca, ese día fue un sueño para cualquier persona y para el Albacete. La primera pregunta que me hicieron cuando eliminamos al Real Madrid fue que si era del Barça o del Madrid y yo dije que de Las Palmas".

Seguidamente Jefté dejó claro que es feliz en el Albacete y pidió disculpas: "Estoy muy feliz en Albacete, creo que la afición está conmigo, doy mi 100% todos los partidos. Pido disculpas a la afición que no entendió bien mis palabras, siempre he demostrado que pongo al Albacete en primer plano". Insistió además el jugador del Albacete sobre el paso que dio para sentarse en rueda de prensa y explicar sus declaraciones del día anterior: "Puedo entender que alguien haya malinterpretado mis palabras. Ya estoy aquí dando la cara para decir que no era así, que no era con esa intención. Estoy muy feliz aquí y me debo al club y a su gente".

Jefté, en su mejor momento con el Albacete

Jefté saltó a la fama más allá del Albacete con su doblete al Real Madrid en Copa del Rey y el canario, en rueda de prensa con los manchegos, confesó estar en su mejor momento de la campaña después de ese encuentro que marcó su carrera: "Antes del Madrid ya estaba haciendo un buen trabajo, después de ese día he cambiado a mejor. Estoy en el mejor momento físicamente de la temporada, con la pelota me siento a gusto y con grandes sensaciones con los compañeros".

En lo que respecta a su posición dentro del sistema del Albacete, Jefté confirmó que se siente cómodo jugando por detrás del delantero, Álex Rubio en este caso: "Es un rol que me gusta, jugar con Álex Rubio es más sencillo a la hora de hacer la presión. En estos partidos estamos presionando bien y dejando a los equipos contrarios con meno salida de balón que es lo que pide el míster. Tenemos que seguir trabajando y mejorando para tener más eficacia el lunes".

El duelo ante Las Palmas y la decisión de Jefté en caso de gol

Jefté también quiso demostrar su compromiso con el Albacete y tratar de enfriar sus declaraciones del día anterior dejando claro que en caso de marcarle a Las Palmas lo celebraría: "Voy con todas las intenciones del mundo de hacer gol y llevarnos los tres puntos. Respeto mucho a Las Palmas, pero me debo al Albacete. Si marco lo voy a celebrar, mientras no le faltes el respeto a nadie en la celebración, hacerlo con tu afición es lo normal".

Además, sobre el propio conjunto canario, destacó el tiempo que tienen el balón los de Luis García: "Es un rival difícil, ellos tienen mucho tiempo de balón y son un gran equipo. Nos tenemos que fijar en nosotros y hacer nuestro trabajo, nuestro juego. Hemos dado pasos hacia adelante, estamos pensando más en nosotros".

Por último, sacó pecho sobre el triunfo del Albacete ante el Real Madrid tras verse el nivel de los blancos en Champions League ante el Manchester City: "Lo ganamos todos, dimos lo mejor de nosotros para eliminar al Madrid. Quien piense que no tenía mérito porque no estaba Mbappé no tiene mucha idea. Los jugadores son de talla mundial y se vio ayer contra el Manchester City".