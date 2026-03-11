Jefté Betancor lo tiene claro: “Cambiaría mi doblete al Real Madrid por jugar en Las Palmas”

El delantero Jefté Betancor ha reiterado su deseo de volver a la UD Las Palmas, asegurando que incluso cambiaría su doblete al Real Madrid en Copa del Rey por firmar con el club amarillo

El delantero grancanario Jefté Betancor ha vuelto a mostrar públicamente su fuerte conexión con la UD Las Palmas. Actualmente jugador del Albacete Balompié, el atacante no oculta su deseo de regresar algún día al club donde se formó. De hecho, dejó una frase que ha resonado con fuerza entre los aficionados amarillos: aseguró que estaría dispuesto a cambiar su recordado doblete frente al Real Madrid en la Copa del Rey por firmar un contrato con el equipo de su tierra.

Las declaraciones del futbolista llegan en la previa del enfrentamiento entre el Albacete y la UD Las Palmas en el estadio Carlos Belmonte Stadium, un duelo especial para el delantero, que se enfrentará al club con el que siempre ha soñado triunfar.

Un partido especial frente al club de su vida

Para Betancor, el encuentro ante Las Palmas tiene un significado muy especial. El atacante reconoce que enfrentarse al equipo en el que creció futbolísticamente siempre genera sentimientos encontrados. Además, el partido tendrá un componente emocional añadido, ya que varios familiares y amigos acudirán al estadio para acompañarlo en una cita tan señalada.

El delantero también compartirá ese momento con otro jugador muy vinculado al conjunto canario, el portero Raúl Lizoain, quien también guarda un profundo cariño por la entidad amarilla. Ambos futbolistas, nacidos en Gran Canaria, siguen manteniendo un fuerte vínculo con el club que marcó sus inicios.

El Albacete busca asegurar la permanencia

Más allá del componente emocional, Betancor mantiene el foco en la situación deportiva de su equipo. El Albacete atraviesa una fase irregular en las últimas jornadas, en la que ha dejado escapar varios puntos importantes.

El objetivo inmediato del conjunto manchego es alcanzar la barrera de los 50 puntos, cifra que suele garantizar la permanencia en la categoría. Una vez asegurada la salvación, el equipo podría afrontar el tramo final de la temporada con mayor tranquilidad.

En lo personal, el delantero asegura encontrarse en uno de sus mejores momentos físicos del curso, algo que se refleja en su rendimiento goleador. Su buena racha le ha permitido convertirse en una de las principales referencias ofensivas del equipo.

El deseo de volver a vestir de amarillo

A pesar de su buen presente en Albacete, Betancor no esconde su ilusión de regresar algún día a la UD Las Palmas. El atacante confirmó que hubo contactos entre su entorno y el club en los últimos mercados de fichajes, tanto en verano como en invierno, aunque finalmente no se llegó a cerrar ninguna operación.

El futbolista entiende que en el fútbol las decisiones no siempre dependen de un solo factor y reconoce que quizás no era el momento adecuado para su regreso. Aun así, mantiene viva la esperanza de que esa oportunidad llegue en el futuro.

Para Betancor, defender los colores de Las Palmas representa mucho más que un simple contrato. Se trata de cumplir el sueño que comparten muchos canteranos: triunfar en el equipo de su tierra.

Confianza en el ascenso de Las Palmas

El delantero también analizó la situación deportiva del conjunto canario en Segunda División, una categoría que considera especialmente exigente. Según explicó, la igualdad entre los equipos hace que cualquier resultado sea posible y que las rachas de resultados tengan un gran peso en la clasificación.

A pesar de los altibajos que ha atravesado la UD Las Palmas durante la temporada, Betancor cree que el equipo cuenta con plantilla suficiente para luchar por el ascenso directo. En su opinión, el club tiene potencial para pelear hasta el final por regresar a la máxima categoría del fútbol español.

Mientras tanto, el delantero seguirá centrado en su rendimiento con el Albacete, aunque sin ocultar que volver a jugar algún día en el Estadio de Gran Canaria sería uno de los mayores logros de su carrera.