Castellón, Las Palmas, Deportivo de La Coruña y Racing de Santander se frotan las manos con la última noticia del Sporting de Gijón

El conjunto de Borja Jiménez confirmó este martes la lesión de su guardameta Rubén Yáñez con las visitas de los cuadros de Pablo Hernández, Luis García, Antonio Hidalgo y José Alberto de manera consecutiva

El Sporting de Gijón tiene que hacerse a la idea de que esta temporada deberá pelear solo por la permanencia en LaLiga Hypermotion. No con estas palabras pero en definitiva tratando de transmitir el mismo mensaje, lo comentó tras caer ante el Andorra con un gol desafortunado en el último minuto que además llegó en propia puerta. "Llevamos cuatro partidos sin ganar. Es el sitio donde llevamos casi todo el año en la tabla. Lo intentaremos hasta el final, pero nuestro objetivo tiene que ser los 50 puntos cuanto antes. Ojalá los consigamos pronto, pero pensar en el play off a seis puntos no tiene mucho sentido. Nos distancia. Hay que ser ambiciosos, pero la realidad es otra", declaró.

Importante lesión en el Sporting de Gijón

Sabía bien Borja Jiménez que el Sporting de Gijón tenía en las cuatro próximas jornadas un calendario infernal. Los asturianos se medirán a cuatro equipos metidos en puestos de play off y de ascenso directo como son Castellón en El Molinón, Las Palmas en Gran Canaria, Deportivo de La Coruña en El Molinón y el Racing de Santander en El Sardinero. A este complicado calendario se ha sumado este martes la peor noticia posible con la lesión de Rubén Yáñez.

El Sporting de Gijón confirma la lesión de Rubén Yáñez

Rubén Yáñez, que tuvo que ser sustituido a los seis minutos ante el Andorra, sufre una lesión que podría dejarle fuera de la disciplina sportinguista en torno a un mes según ha apuntado la agencia EFE. Tuvo mala suerte Rubén Yáñez ya que en la primera ocasión en la que tuvo que intervenir para defender la portería del Sporting de Gijón, terminó lesionado.

El cuadro asturiano ha informado este martes de la lesión del guardameta del siguiente modo: "Tras las pruebas médicas realizadas en las últimas horas, se confirma que el portero Rubén Yáñez tiene una lesión de grado 2 en el aductor largo izquierdo. Yáñez ya ha comenzado con su proceso de recuperación".

El momento de Christian Joel tras demostrar su talento en el filial del Celta de Vigo

Ahora Borja Jiménez tendrá que tirar del guardameta cubano Christian Joel, de 26 años y que esta temporada solo ha sido titular en Copa del Rey en dos ocasiones. En Liga, Christian Joel se estrenó este pasado fin de semana cuando tuvo que suplir a su compañero Rubén Yáñez. Joel jugó el pasado curso cuatro encuentros en Liga y cinco en la 2023/24.

Antes había estado cedido en el AEK Larnaca y en el filial del Celta de Vigo, donde tuvo más continuidad en la 2022/23 con un total de 25 encuentros en Primera RFEF. La lesión de Rubén Yáñez le da una gran oportunidad de demostrar su talento ante algunos de los equipos más importantes de LaLiga Hypermotion.