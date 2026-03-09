Las Palmas y José Juan Romero ponen 'en su sitio' al Ceuta en LaLiga Hypermotion

El cuadro caballa cayó con claridad este pasado domingo ante los de Luis García y el técnico andaluz dejó claro que mirar al play off les "viene grande"

El Ceuta visitaba este pasado domingo Gran Canaria con la idea de sacar un resultado positivo ante Las Palmas de Luis García y prolongar así el buen momento de los de José Juan Romero con tres triunfos consecutivos. El Ceuta tenía en su mano acercarse aún más a los puestos de play off de ascenso a Primera pero Las Palmas tenía otro plan y los canarios pasaron por encima de los caballas con un resultado final de 4-0.

José Juan Romero no esconde la realidad del Ceuta en LaLiga Hypermotion

Después de la derrota, José Juan Romero, como es habitual en él, tanto cuando se gana como cuando se pierde, no se cortó en su análisis. José Juan Romero habló de que al Ceuta estando al cien por cien no le da y que solo jugando al 200 por cien les sirve para ganar puntos: "No hemos estado. Somos un equipo y lo llevo diciendo desde el minuto uno: si me preguntan en agosto qué habría firmado, digo el estar en 30 puntos. Es así. Y habría bailado una ranchera. Ahora tenemos 44 porque jugamos al 200%, porque al 100% no nos da. Y si el día que no estamos al 200%, no entramos bien o hay un rival muy acertado, pues puede pasar esto. Pero he dicho en el vestuario que son ellos los que tienen 44 puntos. No hay que olvidar esa realidad, el hacer las cosas muy bien para ganar a un transatlántico. En Anduva fuimos peores y ganamos porque competimos. En el momento que un palo se mueve, nos cuesta. Eso de pensar que estamos cerca del play off, a día de hoy nos viene grande".

José Juan Romero habla de los 'llorones' en los viajes a Las Palmas o Ceuta

El técnico del Ceuta tampoco se cortó a la hora de calificar de llorones a aquellos que se quejan de desplazamientos a Las Palmas o a la propia ciudad autónoma una vez en la temporada: "Me suena a chiste el tema. Me resulta muy gracioso cuando los equipos van a Ceuta una vez al año o vienen aquí y se quejan. Cuando estoy en un partido, no me acuerdo de qué ha pasado una hora antes. Somos unos privilegiados. No venimos nadando ni en bicicleta. No es un pretexto para los que van a Ceuta o Las Palmas. Eso es para llorones".

Felicita a Las Palmas y apuesta por seguir compitiendo

José Juan Romero no dudó en felicitar a Las Palmas por su superioridad y abogó por seguir compitiendo lo que resta de temporada: "Somos un equipo que competimos y estamos en los partidos dando el 200%. El día que eso no ocurre y hay delante un rival como Las Palmas, puede pasar esto y que pagues cada error. Felicitarles porque han sido mejores. Y nosotros seguir disfrutando de esta extraordinaria temporada y a seguir compitiendo, ganando y peleando por todo".

Además, sobre el cuadro canario no escatimó en elogios por el nivel que tiene y por considerarlos unos de los candidatos al ascenso a Primera: "Desde inicio de temporada y más en este momento, uno de los candidatos al ascenso directo, con un extraordinario talento en el campo y lo que luego entra... madre mía. Veo ese potencial para pelear por todo".