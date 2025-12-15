Rubén Albés, el preferido para ser el nuevo entrenador del Real Valladoild

El ex técnico del Sporting de Gijón en su última campaña en los banquillos, supliría a un Guillermo Almada que aún no ha cerrado el acuerdo con el Real Oviedo

La afición del Real Valladolid pidió el pasado sábado el despido de Guillermo Almada. En ese momento parece que la afición de Pucela desencadenó una serie de hechos que, aún por terminar, trajeron el despido de Luis Carrión del Real Oviedo y el posterior interés de los carbayones en el técnico del José Zorrilla.

Guillermo Almada sigue siendo el entrenador del Real Valladolid aunque Solares, copropietario del cuadro pucelano, ha dejado claro este mismo lunes que el uruguayo ha sido apartado de sus funciones. Guillermo Almada sigue negociando con el Real Oviedo, una negociación en la que también está inmerso el Valladolid. Así, según apunta Marca Valladolid, el acuerdo aún no habría llegado ya que los carbayones no aceptan las condiciones impuestas en Pucela.

Guillermo Almada, despedido y el Real Valladolid en busca de nuevo entrenador

La información citada anteriormente también apunta que si Real Valladolid y Oviedo no llegan a un acuerdo para el traspaso de Guillermo Almada, el cuadro de Pucela tiene decidido despedir al técnico e iniciar la búsqueda de un nuevo entrenador. Ahí es donde aparecerían varios nombres sobre la mesa de Víctor Orta, director deportivo blanquivioleta.

Los candidatos a nuevo entrenador del Real Valladolid

Diferentes medios apuntan a que el principal favorito para llegar al Real Valladolid como nuevo entrenador es Rubén Albés. El técnico canario tuvo su última experiencia en los banquillos el pasado curso cuando dirigió al Sporting de Gijón durante 36 jornadas, para terminar siendo cesado y dejando paso a Asier Garitano en El Molinón. Rubén Albés cuenta con sobrada experiencia en Segunda, donde ha entrenado también a Albacete y Lugo. Además, Albés sabe lo que es el Real Valladolid, ya que estuvo dirigiendo a su primer filial y fue entrenador ayudante durante la 2015/16.

Otros nombres para sustituir a Guillermo Almada

Además de Rubén Albés, el Real Valladolid maneja los nombres de Fran Escribá, que fue despedido en el tramo final del pasado curso del Granada y Raúl González, que desde el pasado 30 de junio dejó de entrenar al Real Madrid Castilla y que en los últimos tiempos ha sonado para equipos de Primera y Segunda.

Esta situación de vinculación a varios equipos también la ha vivido Rubén Albés, que sonó para el Andorra hace pocas semanas. Por tanto, el futuro del banquillo en el Real Valladolid está más en el aire que nunca ya que Almada parece que no volverá a sentarse donde ahora lo hace, de manera provisional, Sisi González y donde en pocos días podría haber otro técnico.