El Huesca avisa a Osasuna: "Si estamos unidos, todo es posible"

Toni Abad, jugador del cuadro de Jon Pérez Bolo, dejó claro que quieren hacer historia en la Copa del Rey eliminando a un rival de Primera como el conjunto de Alessio Lisci

Este próximo martes dará comienzo la tercera ronda de la Copa del Rey. En esta fase ya se verán enfrentamientos entre equipos de Primera y de Segunda. Uno de esos será el que mida en El Alcoraz a Huesca y Osasuna el próximo miércoles a partir de las 19:00 horas. Este lunes, Toni Abad, uno de los jugadores que trabaja a las órdenes de Jon Pérez Bolo para alejarse de la zona baja de la tabla en Segunda, advirtió que irán con todo a por Osasuna para tratar de que la fiesta en El Alcoraz sea completa: "Va a ser un gran día en El Alcoraz. Ojalá podamos darle una alegría a la afición. Sería la primera vez que el Huesca pasa esta ronda y estamos convencidos de que podemos lograrlo".

La Copa del Rey llega en un gran momento para el Huesca

El Huesca recibirá a Osasuna tras vencer el pasado fin de semana a uno de los equipos más en forma de Segunda en los últimos tiempos, el Andorra. Toni Abad precisamente habló de la importancia del último triunfo ante la Cultural Leonesa: "Este año nos ha costado un poco más fuera. Veníamos mal acostumbrados del curso pasado, pero estos tres puntos eran muy importantes. Mantener la portería a cero es vital. Después ves los resultados y piensas menos mal que hemos ganado".

El lateral del Huesca también apuntó la mejora en seguridad defensiva que está experimentando el equipo: "Estamos intentando recuperar esa solidez defensiva que nos estaba costando. Estar más juntos, más unidos y volver a dejar la portería a cero es clave para crecer". Sobre eliminar a un Primera, Toni Abad no esconde la entidad del rival pero apuesta por estar unidos y juntos para lograrlo: "En el fútbol todo es posible y ya lo hemos demostrado. Sabemos que es un rival de mayor entidad, pero si estamos juntos y unidos, podemos conseguirlo".

El palo del Valladolid que escoció al Huesca

Hace dos fines de semana, el Huesca se llevó un duro correctivo en casa ante el Real Valladolid. Los de Jon Pérez Bolo cayeron por 1-4 y Toni Abad no escondió que en Segunda no está permitido salir dormido: "Estamos intentando recuperar esa solidez defensiva que nos estaba costando. Estar más juntos, más unidos y volver a dejar la portería a cero es clave para crecer".

Por último, habló de la liberación que supuso ganar lejos del Alcoraz en el que supuso el segundo triunfo del curso para los aragoneses: "El fútbol son dinámicas y momentos. Estábamos haciendo las cosas bien, pero no llegaban los resultados. La fuerza del grupo hace que tarde o temprano llegue lo que mereces. Esta victoria era un golpe bueno para el equipo, lo necesitábamos".