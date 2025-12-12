Cultural Leonesa 0-2 Huesca: Dani Jiménez evita el ascenso al play off de Ziganda

Ángel Pérez abrió el marcador en el 55 y Enol Rodríguez sentenció para los de Jon Pérez Bolo en el 81. En el primer tiempo, Chacón falló un penalti poco antes del descanso

Cultural Leonesa y Huesca se medían este viernes desde las 20:30 en el Reino de León. El encuentro llegó con un comunicado previo de la Cultural Leonesa en el que pedía unión a la afición en el Reino de León. La Cultural Leonesa, que empezó muy mal el curso, llegaba a este duelo ante los oscenses con la posibilidad de dormir en puestos de play off de ascenso a Primera. Para ello, los de Ziganda tenían que ganar ante un Huesca que tras vencer hace dos jornadas, ha vuelto a perder el rumbo con un empate y una derrota el pasado fin de semana.

La Cultural Leonesa salió convencida de cumplir su misión e ilusionar a la afición de un Reino de León que estrenaba asientos. La Cultural Leonesa gozó de las mejores ocasiones durante la primera mitad y la mejor de todas llegó en el minuto 36. El colegiado señalaba penalti de Jorge Pulido sobre Matia Barzinc. El VAR terminó determinando que la acción era merecedora de amarilla para Pulido y de lanzamiento desde los once metros. Manu Justo lo lanzó y Dani Jiménez evitó el primero para los locales tras tirarse abajo y la izquierda. Trató de reponerse la Cultural Leonesa con ocasiones de Bicho y Ojeda pero el 0-0 reinó hasta el descanso.

El Huesca machaca a la Cultural Leonesa a base de efectividad

El Huesca dio la sorpresa cuando apenas se llevaban jugados 10 minutos de la segunda mitad. Ángel Pérez remataba en el 55 con su pierna derecha desde el lado derecho del interior del área. El disparo, por bajo y junto al palo izquierda. Fue el hombre de los ascensos, Francisco Portillo el que la dio tras un gran contraataque de los de Jon Pérez Bolo. La Cultural Leonesa empezó a remar, ya con el marcador en contra pero el frío reinante en el Reino de León y el somnífero que le dio el Huesca terminó por adormecer el duelo. Las tuvo la Cultural Leonesa con Chacón como protagonista en la mayoría de las ocasiones.

Enol Rodríguez sentencia a la Cultural Leonesa

El Huesca sentenció en el 81 con un auténtico golazo de Enol Rodríguez tras una gran transición que terminó con un chut muy fuerte que fue incapaz de detener Edgar Badía. Ahí se terminó definitivamente el encuentro para una Cultural Leonesa que vio como en una oda a la efectividad del Huesca, decía adiós a las posibilidades de dormir en puestos de play off de ascenso. El Huesca por su parte logró alejarse más de los puestos de descenso al sumar 22 puntos.