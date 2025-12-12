La Cultural Leonesa llama a la unidad del Reino de León

El cuadro de León lanzó un comunicado esta misma tarde a pocas horas del arranque del encuentro ante el Huesca que abre la jornada 18

La Cultural Leonesa juega desde las 20:30 ante el Huesca su partido de la jornada 18 en LaLiga Hypermotion. La Cultural Leonesa abre el fuego en Segunda división junto al Huesca y en el encuentro que se está disputando en el Reino de León hay mucho en juego. Por un lado, los de Ziganda tienen en su mano la posibilidad de dormir en puestos de play off de ascenso a Primera.

Parece mentira cuando la Cultural Leonesa empezó la temporada en puestos de descenso a esa Primera RFEF de la que regresó el pasado curso. La Cultural Leonesa sumó solo un punto de los 12 primero que hubo en juego y si vence este viernes al Huesca dormirá en puestos de privilegio. El Huesca de Jon Pérez Bolo por su parte podría alejarse más de los puestos de descenso. Los oscenses suman 19 puntos y una derrota podría complicarles la situación en el transcurso de la jornada 18.

El comunicado de la Cultural Leonesa en el que pide un Reino de León fuerte y unido

Pero antes del partido que se está disputando en el Reino de León desde hace algunos minutos, la Cultural Leonesa lanzó un comunicado en el que apostaba por un estadio "fuerte, unido y en sintonía con el equipo". La Cultural Leonesa pidió que el Reino de León presente el "mejor ambiente posible en beneficio del propio club", tal y como rezaba el propio comunicado. Dicho escrito iba más allá y solicitaba una "animación sana, respetuosa y cercana al equipo", tras solicitar "la unidad de todos los agentes del club". Por último, el escrito de la Cultural Leonesa elogiaba el comportamiento de su afición, tanto en el Reino de León como en los partidos que la Cultu ha jugado a domicilio.

Comunicado íntegro de la Cultural Leonesa

El comunicado íntegro de la Cultural Leonesa apuntaba lo siguiente: "Desde la Cultural y Deportiva Leonesa abogamos por un Reino de León fuerte, unido y en sintonía con el equipo. Queremos que nuestro estadio presente el mejor ambiente posible en beneficio de nuestro club. Entendemos que es el objetivo común de todos, por lo que llamamos a la unidad de todos los agentes del club en pro de un acuerdo que pueda permitir que nuestro estadio tenga una animación sana, respetuosa y cercana al equipo. Desde el club estamos y estaremos cerca de nuestra afición, que se ha mostrado respetuosa con su comportamiento tanto en nuestro estadio como en los numerosos desplazamientos realizados durante la presente temporada, donde ha destacado el ambiente cordial y festivo. Desde la Cultural y Deportiva Leonesa pondremos toda nuestra voluntad para llegar a acuerdos y que León y su afición rujan más fuerte que nunca".