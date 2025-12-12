Jornada 18 de LaLiga Hypermotion 2025-26 | Partidos, horarios y dónde ver en TV la Segunda división en vivo online

La jornada de LaLiga Hypermotion llega cargada de duelos decisivos que pueden cambiar por completo el rumbo de varios equipos en la clasificación

La LaLiga Hypermotion continúa avanzando y este viernes 12 de diciembre el Estadio Reino de León será escenario del enfrentamiento entre la Cultural Leonesa y el Huesca, correspondiente a la jornada 18 del campeonato.

Situación actual de ambos equipos

El conjunto leonés llega a este compromiso tras haberse visto las caras recientemente con Eibar y Granada, encuentros que dejaron sensaciones irregulares en su desempeño. Por su parte, el Huesca aterriza en León después de medirse en sus últimos partidos ligueros al Real Valladolid y al Almería, dos rivales exigentes que han puesto a prueba su solidez.

Tras este choque, la Cultural Leonesa continuará su camino enfrentándose a UD Las Palmas y Real Sociedad B, mientras que el Huesca deberá preparar duelos ante el Racing de Santander y el CD Castellón.

Clasificación y balances antes del pitido inicial

A falta de disputarse esta jornada, la Cultural Leonesa ocupa la undécima posición de la tabla con 23 puntos, mientras que el Huesca se sitúa en el decimoséptimo puesto, acumulando 19 unidades. El resultado del encuentro puede modificar el destino inmediato de ambos en la clasificación, especialmente para los oscenses, que buscan alejarse de la zona baja.

En cuanto a números, el cuadro leonés presenta un registro de 20 goles a favor y 22 en contra, sumando 7 victorias, 2 empates y 8 derrotas. El Huesca, por su parte, ha anotado 15 tantos, ha recibido 23, y acumula 5 triunfos, 4 igualadas y 8 encuentros perdidos.

Rendimiento como local y visitante

El rendimiento en su estadio ha sido irregular para la Cultural Leonesa, que en lo que va de temporada ha conseguido únicamente 2 victorias, 2 empates y 4 tropiezos ante su afición. El Huesca, lejos de El Alcoraz, tampoco ha mostrado estabilidad: solo ha sacado 1 victoria, 1 empate y ha sufrido 6 derrotas como visitante.

En paralelo al duelo de León, el Córdoba CF atraviesa un momento complicado y quiere reencontrarse con la victoria en El Arcángel en su despedida del año ante su afición. El rival será un Eibar en crisis, aunque siempre competitivo. Posteriormente, los cordobeses cerrarán el año midiéndose al Mirandés, en un encuentro que se disputará en Mendizorroza debido a las obras en Anduva.

En su último partido, el equipo dirigido por Iván Ania dejó escapar una oportunidad de oro frente al Leganés, donde un penal fallado por Jacobo impidió sumar tres puntos en un duelo trabado y sin demasiadas ocasiones.

Sporting–Granada: un choque decisivo en El Molinón

Otro encuentro destacado de la jornada es el que enfrentará en El Molinón al Sporting de Gijón y al Granada CF. Los andaluces buscan encadenar una racha positiva para seguir escalando posiciones, mientras que el conjunto asturiano, reforzado por su última victoria fuera de casa, aspira a consolidarse en puestos de playoff.

Por último, el Real Zaragoza recibe al Cádiz en el Ibercaja Estadio. Los maños atraviesan su mejor momento de la temporada tras sumar 10 de los últimos 12 puntos, lo que les permite soñar con abandonar la zona de descenso. El Cádiz, en cambio, llega herido tras su derrota ante el Racing, buscando reaccionar para no complicarse aún más en la tabla.

