El tiempo de baja de Kovacevic condena al Cádiz

El delantero serbio de 21 años estará entre tres y cuatro meses debido a la operación de rodilla a la que tendrá que someterse

El Cádiz se temía lo peor desde el pasado 30 de noviembre cuando Bojan Kovacevic, en el encuentro ante el Córdoba, terminó retirándose lesionado a los 65 minutos de partido. El central serbio es un fijo en el sistema del Cádiz de Gaizka Garitano y además de encuentros por compromisos internacionales con su país, se ha perdido las dos últimas jornadas por la lesión en su rodilla.

La lesión de Bojan Kovacevic en el Cádiz

Bojan Kovacevic, según adelantó Radio Cádiz, estará fuera de la disciplina cadista entre tres y cuatro meses. Para subsanar la lesión de rodilla, Bojan Kovacevic será intervenido quirúrgicamente para que inicie cuanto antes su periodo de recuperación. Bojan Kovacevic llegó al Cádiz en el verano de 2024 en calidad de cedido desde el Partizan.

Tras cumplir dicha cesión continuó en el Cádiz ya que los andaluces pagaron en torno a medio millón de euros. En su primera temporada en el Cádiz participó en un total de 27 encuentros de Liga. Esta campaña ya acumula 13 apariciones y ahora el Cádiz tendrá que encontrar un reemplazo a un jugador que tiene contrato en el Nuevo Mirandilla hasta junio de 2029.

Gaizka Garitano confirma la operación de Kovacevic

Gaizka Garitano habló este viernes en la previa del encuentro de los amarillos ante el Real Zaragoza. El técnico, que cumplió hace escasos días un año desde que llegó al Cádiz, confirmó que Kovacevic tendrá que pasar por el quirófano: "Bojan va a pasar por el quirófano, pero no tenemos claro el tiempo que va a estar ausente. El tiempo de recuperación no se conoce todavía, según me dicen los médicos".

Cuando Kovacevic cayó lesionado ante el Córdoba, Gaizka Garitano no escondió la preocupación por el alcance de la dolencia: "Parece que tiene una lesión grave de rodilla. Tenemos que esperar a las pruebas, pero no tiene buena pinta. Es una pena, es un jugador muy importante para nosotros".

#[video;[proveedor:2;id:x9vf3la]]#[video;[proveedor:2;id:x9vf3la]]

El Cádiz mira al mercado de fichajes y de puertas para dentro

La baja de Bojan Kovacevic plantea ahora la tesitura en el Cádiz de si acudir al mercado de fichajes de invierno en busca de un nuevo central o quedarse con lo que hay en el banquillo. El diario AS apunta a que el Cádiz se estaría moviendo por Nabil Aberdin, ex del Getafe y que actualmente se encuentra en Rusia jugando en la disciplina del Sochi. En el banco, Gaizka Garitano tiene a Jorge Moreno, Iker Recio y Pelayo Fernández. También está Fali, pero se encuentra en la misma situación de Kovacevic, es decir, lesionado.