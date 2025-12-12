Inyección económica en el Castellón para el ascenso a Primera

Haralabos Voulgaris, presidente y dueño del cuadro orelluts, va a llevar a cabo una ampliación de capital de 18 millones de euros. Esta se aprobará en la junta de accionistas del próximo 7 de enero

El Castellón está dispuesto a ser una de las grandes sorpresas esta temporada en LaLiga Hypermotion. Curiosamente, el conjunto que preside y del cual es dueño Haralabos Voulgaris, empezó la temporada no demasiado bien. Esta mala racha en el arranque de la temporada provocó que el Castellón optase por el despido de Johan Plat, que el pasado curso fue elegido en sustitución de Schreuder pero.

En su lugar, el Castellón se decantó por un hombre del club como Pablo Hernández, ex futbolista de equipos como Valencia o Celta de Vigo y que estaba entrenando al filial orelluts. Pablo Hernández, que también ha pasado una racha de tres encuentros sin ganar, ha logrado llevar al Castellón a cotas que parecían impensables al comienzo de la temporada.

El momento de un Castellón que sueña con el ascenso a Primera

El Castellón presentó el pasado fin de semana sus credenciales al ascenso a Primera tras vencer en casa del Deportivo de La Coruña por un contundente 1-3. El Castellón es quinto con 28 puntos y el próximo fin de semana recibirá en Castalia la visita de un necesitado Mirandés. Con el triunfo del pasado fin de semana, el Castellón sumó su cuarta victoria consecutiva.

El Castellón, rumbo a Primera con 18 millones de euros

El Castellón de Haralabos Voulgaris está dispuesto a que este momento a nivel deportivo de los de Pablo Hernández no sea flor de un día. El Castellón aprobará el próximo 7 de enero, en la junta de accionistas que ya está convocada, una ampliación de capital de 18 millones de euros. Esta será la ampliación de capital más importante que se haya llevado a cabo en la historia del Castellón y el objetivo es claro: llevar a los albinegros rumbo a Primera.

Con esta ampliación de capital de 18 millones de euros, la cual asumirá el propio Voulgaris, el Castellón podrá aumentar su tope salarial en Liga lo que le permitirá más margen de cara a los próximos mercados de fichajes. Los detalles de la operación, según apunta el diario Marca, están vinculados a la emisión de 34,9 millones de nuevas acciones que provocarán que el capital social del Castellón pase de 8,1 millones de euros a los 12,63. Habrá que ver si este movimiento económico en el Castellón termina rompiendo con un ascenso a Primera el próximo mes de junio.