Pacheta no descarta el posible fichaje de un portero

El técnico del Granada fue cuestionado sobre la posible incorporación un portero en el próximo mercado de fichajes de invierno ante la baja de Luca Zidane que pondrá rumbo a la Copa África

El Granada y la penitencia que está viviendo esta temporada con sus porteros da para hacer una serie digna de algún que otro premio. El Granada se ha encontrado esta temporada con la recurrente convocatoria de Luca Zidane con Argelia, país que le dio el visto bueno para defender sus intereses. El Granada se ha llegado a ver sin porteros del primer equipo y en su momento tuvo que recurrir a Iker García.

Ahora, con la Copa África a la vuelta de la esquina, Luca Zidane volverá a salir del Granada y este viernes, en la previa del duelo ante el Sporting de Gijón, Pacheta fue cuestionado sobre la posibilidad de incorporar a un nuevo guardameta en el mercado de fichajes de invierno.

El posible fichaje de un portero en el Granada

Pacheta no se mojó pero si dejó claro que sería conveniente no descartar nada de cara al próximo mercado de fichajes de invierno. El técnico del Granada dejó claro que está muy satisfecho con la labor que hizo en su momento Iker García cuando tuvo que dar un paso la frente desde el filial ante la ausencia de cancerberos en el primer equipo: "Hablaremos del mercado cuando llegue. Estos dos porteros me dan tranquilidad, pero nos quedamos con uno de primera plantilla (Ander Astralaga). Tenemos a Iker, que está creciendo muy bien. Está haciendo entrenamientos y cuando tuvo que jugar lo hizo muy bien. No descartemos absolutamente nada para el mercado, pero no me tienen preocupado porque tenemos alternativas en todas las posiciones y aquel que venga, será para mejorar lo que tenemos, que no es nada fácil mejorar en el mercado de invierno a los once que están jugando".

Respaldo absoluto a Luca Zidane

Siguiendo con el tema de los porteros pero en este caso sobre la actuación de Luca Zidane en el último duelo del Granada, Pacheta dio la cara por su futbolista: "El gol del otro día (del Ceuta) no es ningún fallo de Luca porque la tocan delante, la rozan y es imposible reaccionar a dos metros con la velocidad a la que viene el balón. Creo que está haciendo unos partidos muy interesantes, a la vez que Ander Astralaga estaba en un momento estupendo".

Pacheta prosiguió mostrando su tranquilidad con la portería y sin querer desvelar quién jugará ante el Sporting de Gijón: "En estos momentos estoy muy tranquilo en la portería porque los dos están creciendo en. el modelo que queremos. ¿Quién va a jugar mañana? No lo sé. Creo que la semana que viene se va Luca (con Argelia), aunque no tengo los días. Va a llegar el momento de Ander, que esta en muy buen momento".

La receta de Pacheta para ganar al Sporting de Gijón

Por último, apostó por ser constantes ante el Sporting de Gijón para vencer a un conjunto de Borja Jiménez al que no dudó en elogiar en cada una de sus líneas: "El equipo es un equipo que lo hace todo sencillo y bien con grandes futbolistas en todas las posiciones. Tiene un gran equipo, arrancando desde el portero, unos centrocampistas de mucho nivel, buenos delanteros, buenos extremos y jugadores diferenciales. No sé cómo está Dubasin y si va a llegar. ¿La clave? Que nosotros seamos constantes durante todo el partido porque, si no, el Sporting nos va a ganar. Hay que contrarrestar sus virtudes. Llegan muy fácil al área y juegan bien en largo y en corto".