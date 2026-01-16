El Racing de Santander quiere evitar el desastre del Deportivo de La Coruña con Las Palmas en la diana

Los del Sardinero suman cuatro jornadas sin ganar y han visto como su ventaja en el liderato se ha reducido a la nada. En Riazor han pasado de ocupar puestos de ascenso directo a ser quintos tras un pobre dos de 15 puntos posibles

El Racing de Santander y el Deportivo de La Coruña han caído en su rendimiento en LigaCordon Press

Racing de Santander y Deportivo de La Coruña han tenido unos últimos días bastante ajetreados en lo que a partidos se refiere. Si la pasada jornada en LaLiga Hypermotion se midieron a Real Zaragoza y Las Palmas respectivamente con derrota en el caso de los de José Alberto y empate en el caso de Antonio Hidalgo, entre semana llegó la Copa del Rey.

El Racing de Santander cerró ante el Barcelona la ronda de octavos de final de Copa en El Sardinero. Los de Hansi Flick se impusieron por 0-2 gracias a la gran pegada de jugadores como Lamine Yamal e impidieron el sueño de verse en cuartos del Racing de Santander. En el Deportivo de La Coruña, el Atlético de Madrid les apeó del sueño copero con un solitario gol del siempre letal Griezmann. Por tanto, con Racing de Santander y Deportivo de La Coruña ya eliminados de la Copa del Rey, toca volver a la realidad de LaLiga Hypermotion.

Racing de Santander y Deportivo de La Coruña no están finos en Liga

La aventura de la Copa del Rey le ha salido cara al Racing de Santander y más aún al Deportivo de La Coruña. Si se analizan los números de las últimas jornadas del Racing de Santander, se puede observar como los de José Alberto no ganan desde la 17 cuando sacaron los tres puntos en juego ante el Cádiz.

En esa fecha el Racing de Santander era líder con 36 puntos y aventajaba al segundo, el Deportivo, en cuatro. Ademas, Las Palmas, que es actualmente segundo clasificado, estaba a siete de los santanderinos. Ahora mismo Racing de Santander y Las Palmas están igualados a 38 ya que los de José Alberto solo han sumado tres de los últimos 12 en juego.

El Racing de Santander se las verá ante Las Palmas

El Racing de Santander podría ver como esa herida que se traduce en que su diferencia de puntos en el liderato se ha quedado en nada, podría volverse aún más grave. El calendario ha querido que el primer partido de la segunda vuelta del Racing de Santander sea ante Las Palmas este próximo sábado en El Sardinero. En caso de triunfo de Las Palmas a domicilio, el Racing de Santander perdería el liderato tras varias jornadas mirando desde arriba al resto de sus rivales.

El Deportivo de La Coruña pierde su papel de favorito al ascenso

Si se hace una comparación entre Racing de Santander y Deportivo de La Coruña, los gallegos son los que claramente pierden a nivel del 'perjuicio' que han sufrido en las últimas jornadas como consecuencia de estar también atentos a la Copa del Rey.

El Deportivo de La Coruña solo ha sumado en las últimas cinco jornadas dos puntos tras empatar ante Las Palmas y Cádiz. Pero los gallegos, como consecuencia de ese pobre bagaje de puntos, han caído de la segunda plaza que da derecho al ascenso directo, a la quinta y viéndose superado por Castellón y Almería.

Los gallegos no lo tendrán sencillo este fin de semana para revertir esta tendencia negativa ya que los de Antonio Hidalgo se medirán precisamente a un Almería en clara tendencia alcista y que en caso de triunfo este próximo sábado, dormiría líder a la espera del resultado que se de en el citado anteriormente Racing de Santander - Las Palmas.

Como curiosidad, la segunda vuelta podría ver como tras su primera jornada, hay un triple empate entre Racing de Santander, Las Palmas y Almería. El Deportivo de La Coruña saldría de esta ecuación si no saca los tres puntos en el UD Almería Stadium.