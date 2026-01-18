Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras el triunfo del Racing de Santander y las derrotas de Las Palmas y Cádiz en la jornada 22 de Segunda división

Este domingo se disputaron en la jornada 22 de LaLiga Hypermotion un total de cinco encuentros en los que se vieron las caras Mirandés y Andorra, Racing de Santander y Las Palmas, Albacete y Cádiz, Burgos y Huesca, Córdoba y Málaga

LaLiga Hypermotion vivió este domingo una interesante y emocionante jornada. La número 22 acogió este domingo un total de cinco encuentros en los que se enfrentaron Mirandés y Andorra, Racing de Santander y Las Palmas, Albacete y Cádiz, Burgos y Huesca, Córdoba y Málaga.

Mirandés 1-2 Andorra

El Andorra venció este domingo en su visita a Anduva (1-2) y agravó la crisis del Mirandés, colista, que sigue sin despegar y tiene cada vez más complicado alcanzar el objetivo de la permanencia. El equipo del Principado, que lucha por alejarse de la zona de descenso y logró una victoria de mérito, se adelantó en el marcador en una jugada temprana marcada por un error defensivo local. Era el minuto 10 cuando Villahermosa, tras un buen centro de Yeray desde la derecha, batió a Nikic a placer, poniendo el 0-1 en el marcador.

Racing de Santander 4-1 Las Palmas

El Racing de Santander mostró su mejor versión para dar un golpe sobre la mesa en el duelo ante Las Palmas y se impuso con autoridad (4-1) a un rival directo por el ascenso tras completar una brillante actuación que le permite mantenerse como líder en una categoría cada vez más apretada en la parte noble de la clasificación.

Albacete 1-0 Cádiz

El Albacete volvió a ganar tras tres jornadas sin hacerlo después de vencer al Cádiz 1-0 en un duelo en que las paradas de Mariño permitieron que el gol de Pepe Sánchez valiera tres puntos. Evitar que la euforia por derrotar al Real Madrid en Copa del Rey les distrajera era la meta del conjunto local para medirse a una escuadra gaditana que viajó a tierras manchegas con el intención de mantener su estatus de equipo de play-off de ascenso a Primera división.

Burgos 1-0 Huesca

El Burgos se llevó este domingo los tres puntos ante el Huesca (1-0) en un partido de dominio sostenido por parte de los locales, que decidió un gol de Fer Niño y que estuvo marcado por la sólida actuación de Dani Jiménez, que evitó una goleada de los locales. Desde el inicio, el Burgos se mostró más incisivo, llevó el peso del encuentro y empujó a un Huesca que sufrió atrás en los primeros minutos.

Córdoba 1-0 Málaga

El derbi andaluz que cerró la jornada del domingo en el Nuevo Arcangel se decidió por la mínima gracias a un gol de Larrubia a los 29 minutos. Con este triunfo, los de Funes se meten en puestos de play off de ascenso a Primera.

