Gaizka Garitano, técnico del Cádiz, muy duro tras la derrota ante el Albacete

El técnico del cuadro andaluz no puso paños calientes a la derrota y señaló la falta de acierto en los mano a mano de sus jugadores en el Carlos Belmonte y en la jornada 22 de LaLiga Hypermotion

El Cádiz tenía este domingo un partido ante el Albacete que podría tener cierta trampa. El Cádiz arrancaba la jornada en puestos de play off de ascenso a Primera y se medía a un Albacete que llegaba crecido tras eliminar al Real Madrid en los octavos de final de la Copa del Rey. Pero los manchegos, a pesar del subidón anímico que supuso eliminar a los de Arbeloa, partían esta jornada al borde del descenso a Primera RFEF. El Albacete se llevó los tres puntos tras el gol de pepe cuando se cumplía la hora de partido y tras el encuentro, Gaizka Garitano no escondió lo que marcó la derrota en el duelo de este domingo.

Gaizka Garitano no se corta para señalar la falta de acierto del Cádiz

El Cádiz, además de volverse de vacío del Carlos Belmonte, tras el resultado del Burgos ante el Huesca que terminó con triunfo de los de Ramis, también concluye la jornada fuera de los puestos de play off. El mal podría ser aún peor si el Málaga o el Córdoba vencen en el derbi andaluz que se está disputando desde las 21:00 horas en el Nuevo Arcángel.

Gaizka Garitano apuntó a la falta de acierto de sus jugadores ante el Albacete como clave en la derrota: "Hemos tenido tres manos a mano con el portero y no hemos acertado. Al final esto va de meterlas". Insistió el técnico del Cádiz en la falta de puntería en los mano a mano de sus jugadores: "Es difícil quedarte tres veces delante del portero y no hacer gol. Si no aciertas en alguna de esas, es lógico que acabes perdiendo 1-0".

Los fallos de los de arriba en el Cádiz

Fue más allá Gaizka Garitano para hablar de los fallos en las perdidas de balón de los jugadores de la línea ofensiva: "Los cuatro de arriba perdimos muchos balones con demasiada sencillez tras pasar el medio del campo".

A pesar de la derrota, Garitano también supo valorar la mejora de sus jugadores en el segundo tiempo, especialmente en los últimos 20 minutos cuando el Cádiz apretó en busca de un empate que finalmente no llegó: "En el segundo tiempo estuvimos mejor con balón, apretamos mucho en los últimos 20 minutos y aun así tuvimos esas ocasiones claras". No quiso terminar su comparecencia Gaizka Garitano sin reconocer el esfuerzo hecho por los aficionados que este domingo se desplazaron hasta el Carlos Belmonte: "Lo mejor que tenemos es la afición. Es una afición top y es lo mejor que tiene este club".

El Cádiz recibirá a un necesitado Granada

El Cádiz tratará el próximo fin de semana de volver a meterse en los puestos de play off de ascenso a Primera. Para ello, los de Garitano recibirán en el Nuevo Mirandilla a un necesitado Granada que peleará este próximo lunes por salir de los puestos de descenso ante el Eibar y que podría llegar en muchos problemas si no es capaz de sacar los puntos ante los armeros. Por tanto, el Cádiz tendrá nuevamente un rival que teóricamente es inferior.